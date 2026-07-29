周國賢聯手老拍檔小克發炮 新歌《仿生覺知》寸爆AI得個殼：冇血肉眼淚點扮都係假

周國賢（Endy）推出全新單曲《仿生覺知》，擺明「唔妥」AI兼叫大家反思。今次他再次孖住老拍檔小克填詞，自己操刀作曲、編曲，聯同Goro一齊監製，打造出這首充滿未來感的作品。

周國賢觀察AI發展數年荒謬現象

Endy透露其實他留意AI發展已好幾年，尤其這一年多，幾乎是跳躍式升級，令人覺得有些工種真的可能會被取代，甚至創作領域都開始受到影響，他分享了一個「有趣」現象，「我記得有人講過：AI本來應該幫忙處理日常雜務，等人類專心寫詩、唱歌、創作。結果掉轉咗「我們繼續洗衫煮飯，科技反而幫我地用腦創作，真係完全顛倒晒！」

周國賢人類有血有肉永遠能夠超越

就是這種荒謬感，令他跟小克決定寫這首歌，探討AI究竟是真心理解人類？還是只是扮嘢模仿？Endy信心十足地說：「我們始終相信，無論佢點樣努力偽裝同複製，始終冇血肉，亦都冇眼淚。一旦系統失靈，佢就乜嘢都做唔到。而呢樣正正係人類永遠能夠超越佢嘅地方。」

周國賢對AI時代充滿好奇而非不安

至於會否擁抱AI，Endy指自己比較好奇，「諗番2007、2008年左右，數碼年代啱啱起步時，我曾經對音樂嘅『溫度』同未來感到不安。而家企喺AI年代嘅交接點，我反而多咗好奇：下一個章節會係點？定係人生根本唔需要被章節化？只要我哋仲記得自己有血有肉，未來就仍然值得期待。」