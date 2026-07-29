江希文偕媽媽三代同堂慶生 13歲女兒遺傳美女基因 現任男友同場甜密放閃仿如一家人

54歲的女星江希文與姐姐江欣燕姊妹情深，同樣重視家庭生活，經常舉辦家庭聚會。近日適逢江媽媽生日，江希文在社交平台分享了一家三代同堂為母親慶生的溫馨照片。從照片可見，江媽媽雖然已屆熟齡，但身穿淡粉色外套，氣質優雅，保養得宜，展現出「凍齡母親」的風采。江希文亦貼出與母親的合照，並寫下「Happy birthday mom」及「Love you」，表達對媽媽的愛意。

江希文一家三代均出高顏值美女

在這次家庭聚會中，江希文13歲的女兒也罕見出鏡，成爲網民焦點。長得亭亭玉立的她，雖然戴著眼鏡，但五官精緻，眼大鼻高，與媽媽江希文的樣貌十分相似，猶如「餅印」，完美遺傳了家族的優良基因。不少網民大讚江家三代都是高顏值美女，基因強大。除了女兒，江希文的現任男友Herbert（陳維明）亦同場慶祝，足見他已融入江家，關係融洽。

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江希文轉型KOL離婚後迎第二春

江希文早年以歌手身分出道，曾擔任黎明《夏日傾情》MV女主角而備受注目。其後轉戰影壇，在電影《食神》、《人間色相》中的演出亦令人留下印象。近年她轉型為健康美容KOL，經常分享保養心得。如今江希文不僅事業有成，更迎來愛情第二春，與曾創立時裝品牌「2%」的男友Herbert感情穩定，家庭生活美滿。

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