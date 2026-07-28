福山雅治未能消化東野圭吾離世消息 木村拓哉、阿部寬、綾瀨遙留言致謝

日本著名作家東野圭吾於7月23日凌晨因大腸癌離世，享年68歲，出版社講談社於27日發出訃告，並透露喪禮以家族形式低調舉行。消息傳出後，多位曾參演其作品改編影視的演員相繼致哀。福山雅治自2007年主演改編劇集《神探伽利略》系列，他在社交平台撰文悼念，寫下：「自己多年來彷彿活在東野圭吾筆下的世界之中，是『東野先生作品的住人』之一，對東野先生傾注於作品中的生命力感受尤深。正因東野先生的生命彷彿仍在眼前，所以至今仍未能說出道別的話。」他又表示，往後仍願以作品中人物的身份、以及一名讀者的身份，繼續被東野圭吾所創作的故事深深吸引。

阿部寬拍《新參者》成事業轉捩點

曾憑《新參者》、《當祈禱落幕時》飾演加賀恭一郎的阿部寬透過經理人公司發聲明，稱深感悲痛，並指參演該系列是其演藝生涯的重要轉捩點，對與東野的緣份由衷感激。因主演劇集《白夜行》而走紅的綾瀨遙亦透過公司致意，表示飾演雪穗一角是演藝路上珍貴的收穫，並感謝對方創作出打動無數人心的故事。另外，憑《假面酒店》系列飾演新田浩介的木村拓哉在社交網限時動態留言致謝，感激對方將角色交託予他；同片拍檔長澤正美亦分享與東野圭吾對談的回憶，「在《假面酒店》的記者會上見面時，有機會和老師交談，他說『我有意識地寫一本大家都能享受的書』， 感謝他一直心繫讀者的創作態度。」