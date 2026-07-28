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港姐佳麗感情狀況大公開 李澤欣認愛脊醫男友 顏懿菲男友管接送 陳梓穎男友加拿大隔空支持

影視圈
更新時間：21:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：21:15 2026-07-28 HKT

鄺美雲早前投資礦泉水生意成為港澳總代理，並以贊助商身份贊助《2026香港小姐競選》，今日更邀得12位應屆佳麗到場，參與儀式並作分享。

李澤欣感情事順其自然

(2號)佳麗李澤欣早前大方透露有拖拍，她與(5號)魏欣及（6號)盧蔚晴受訪，談到分享感情事，李澤欣靦腆地表示，「我只是24歲，感情事都順其自然，男友很支持我參選，參選我們有溝通過，他一直鼓勵我，更說帶我食好嘢，不過食嘢就拒絕先！」被指有小肚腩的她，笑言成功瘦身，她更透露男友是一位脊醫，但因為參選忙碌，見面機會都少了，一星期只見一次，至於當選或入娛樂圈會否影響感情，她稱之後再打算。

盧蔚晴自爆中學曾想過做修女

盧蔚晴被問到有否拍拖？她稱自己尚小、也多要求，所以不心急，笑言要拉開話題，中學曾想過做修女，因學校的修女很幫助她，現在志願是一位律師。單身的魏欣亦表示不急，認為追求幸福要看緣份，希望另一半有上進心，支持她的事業。

顏懿菲獲學生男友支持

談到李澤欣透露拍拖，(11號)顏懿菲的男友早在面試階段已管接送，一直支持她參選，她稱男友在方面一直支持和協助她，因為男友仍是學生，願意花時間支持她參選，她們更指參選時大會未提出禁止拍拖的要求，而自己雖然拍拖，但自覺不高調。

譚雅文對身材有信心

距離比賽倒數一個月，二人對身材方面非常有信心，(4號)譚雅文指，「非常滿意身材，不論肥瘦都可以靚。」顏懿菲也指正增肥中，笑言不用節食。

袁絲珩學街舞練20年信心十足

(1號)袁絲珩與(10號)陳梓穎透露正為才藝表演準備，袁絲珩透露會以街舞出戰，但因為是學了20多年的技能，難度不大，「但見到其他佳麗努力練習，我又好似不夠努力，但我很有信心，因為反過來說，我已經準備了20年。」她指較輕鬆的時間用於保持狀態，因相信比賽越近會越忙。

陳梓穎才藝表演古箏獻技

而陳梓穎會表演古箏，透露於小學時接觸這項才藝。陳梓穎也坦言已拍拖4年多，男友在加拿大幫她照顧貓狗，自參選《華姐》時已非常支持她，但因為工作和照顧毛孩的關係，男友未有時間回港，到現場支持她在決賽時的表現，而將來會否因當選或入行而分隔兩地，她則未有多想。

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