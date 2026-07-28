何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢

因「忘年戀」而成為全城熱話的何伯，今日（28日）驚傳因肝癌與世長辭，享年79歲。據悉何伯近日病情惡化至無法進食，最終於周一（27日）在醫院病逝，其家人已獲悉噩耗。何伯的離去，除了讓不少網民感到突然，更讓外界再度關注他與何太懸而未決的離婚狀態，以及其留下的450萬資產的最終去向。

何伯何太婚姻狀況惹熱議

去年何太曾高調在網上單方面宣布與何伯達成離婚共識，何伯亦在生前最後的訪問中確認已提出離婚。然而，有消息指二人一直未正式辦妥離婚手續。如今何伯突然離世，何太在法律上是否仍是「何太太」，成為全城焦點。

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何太恐成最終贏家？

何伯離世的消息一出，網絡上立刻掀起激烈討論。大批網民湧入社交平台留言，紛紛擔心若離婚手續未完成，何太將有權繼承何伯的450萬遺產。「同何馬離咗婚未？未離就分到遺產」、「如果何馬忍住唔離婚，可能都有唔少身家有得分」、「希望唔好益河馬」，網民的留言充滿了猜測與諷刺。更有網民直言：「何馬為最終贏家」，認為何太如果真的能分得遺產，將會是這段關係裡的勝利者。但亦有網民對何伯的子女「信心十足」，認為「你諗到的，佢啲仔女幾年前都諗咗，放心都得」。

律師：有否立遺囑成關鍵

針對外界最關心的450萬遺產分配問題，陸偉雄律師指出，關鍵在於何伯生前有否訂立遺囑。陸律師分析，假設何伯未立遺囑，遺產分配將嚴格依照法律處理。若何伯與何太已辦妥離婚手續，何太便不再是其合法配偶，無權分得任何遺產，該筆450萬遺產將全數由何伯的親生子女繼承，並按人數平均分配。然而，若二人仍未正式離婚，何太在法律上依然是何伯的妻子。在此情況下，她將具備爭取部份遺產的權利，這也印證了網民「想不到何太會成為最終贏家」的憂慮。

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