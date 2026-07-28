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周吉佩被評頭品足連累太太 懶理《中年好聲音4》是非專心搵銀

影視圈
更新時間：17:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-28 HKT

周吉佩（吉吉）今日（28日）到新城知訊台為早前推出的新歌《單眼皮愛大眼睛》宣傳，他直指同太太之間就像此歌曲所說，一個凸一個凹，互相配合。提及太太早前因為他而不開心一事，吉吉表示有些不認識他的人，針對性評頭品足，他無理會，反而發覺太太情緒不太好。之後，吉吉把自己同太太的一些經歷，及照顧小朋友成長的過程，製作成一段影片放上網，網民因此留言打氣，覺得兩公婆好貼地。問是否需要安撫太太？吉吉表示太太強大，經常告訴他無可能討好所有人，盡力做好自己便可以。太太只是覺得自己並非這行業的人，但突然間被那麼多人討論，故有點不開心；而一些很久沒有聯絡的朋友，也突然間找她，為她打氣。

周吉佩認《中年好聲音》屆屆有是非

問吉吉可有留意《中年好聲音4》近日傳出是非？例如參賽者吳亦偉不滿強敵高分而黑面？吉吉指無留意，稱當年自己參加《中1》時經已有這些事，每一屆都會討論誰人拿獎，哪個拿不到獎！「就算簡單打一個呵欠也會有人不喜歡。」問他是否覺得有是非沒也所謂？他說：「其實仲好啦！多人討論，到今日都仲有人講我是非，我覺得好事。反而心態，即是當事人用怎樣的心態去面對最緊要。我曾經因為這些事，心情低落，去到現在，3年幾之後發覺，其實都仲有人講緊你，我好多謝他們。」吉吉透露於8月23日現身《中年好聲音4》決賽。此外，早前吉吉帶小朋友去南沙順德享受暑假，其實他有工作在身，在當地參加兩晚音樂活動，於活動前後時間帶小朋友去玩，不過撞正打風，有點影響行程。他指朋友去主題樂園玩，也去逛街購物。

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