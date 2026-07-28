何伯離世丨何伯何太荒謬金句惹熱議 女方怒轟「七街瞓」成網上潮語 男方一晚五次全城嘩然

「何伯」何煊與「何太」葉秀定曾因接受《東張西望》追討何伯細女在銀行領走450萬元積蓄而成為網絡紅人，不過今日（28日）突傳消息，指「何伯」何煊因患上肝癌離世，有傳臨終時，曾與何伯反面的子女亦到醫院見父親最後一面。

「你出街瞓（七街瞓）」成為網上潮語

當日何伯事件引來全城熱話，不少網民認為何太貪財埋何伯身，曾有網民開設「何伯&何伯老婆關注組」，還有人將何伯與何太在訪問中的金句製作為通訊軟件貼圖。當中何太在網上直播期間，曾因不滿何伯不慎在留言中向網民洩露行蹤，當場情緒失控破口大罵何伯「死蠢」並怒吼「你出街瞓（七街瞓）」成為網上潮語。而到2024年5月，二人公開回應於直播談閨房事及鏡頭前濕吻被批評，何太在直播時大爆何伯「一晚五次」，暗示何伯性能力強勁，而何伯接受《東張西望》訪問時，亦指何太早前透露「一晚五次」沒有說謊。

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一夜成名的何伯與何太狂爆金句

一夜成名的「何伯」何煊與「何太」葉秀定曾有一段時間進駐直播平台做網紅，何太曾化身「千語BB」做愛情語錄大師，一度宣稱為老公「生翻件」，其後多次因感情生變與金錢糾紛，包括何太願意到美國改嫁，將何伯由老公變做管家等，何伯又曾試過在直播時離奇被膠紙封口，期間不斷指手劃腳，甚至發出啜泣聲，令到何太非常生氣。後來何伯更指在鏡頭外，疑似傳來啜泣聲，稱要寫遺書並不斷表示「你提離婚…今日要見血至得」、「無心機做人」等輕生言論，引來許多網民擔心搞出人命，多人因而報警。警員急忙趕到事發單位，證實何伯沒有輕生意圖，案件列作「誤會」，收隊離去。兩人的「愛的宣言」曾成為網民茶餘飯後的熱門話題，甚至成為坊間熱話及潮語。

在《東張西望》第1集訪問時，何伯談與何太在街市相識的經過：「大家你眼望我眼，幾好；佢煲湯畀我飲，我就飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙。」

何太談主動向何伯提出結婚，臉帶甜蜜笑意說：「同佢行密咗，發生咗啲關係，就決定結婚。」

何伯談何太被子女炮轟是騙子：「我一睇到佢就係老實人。個個都針對佢，你話我幾心痛吖。」

何太叫何伯從定期戶口取100萬做生意，何伯解釋：「我諗住佢……」何太即搭嘴：「想做餐飲，覺得香港餐飲業有得做。」網民笑言近年香港飲食業不景，多間食店結業，何太想法卻相當樂觀。

何太激動：你用詞用好啲，好唔好？

在《東張西望》第2集開始時，主持魏柏豪問到何伯當初為何與細女開聯名戶口，何伯說：「我都幾十歲，希望我走咗之後，佢可以繼承得到。」殊不知未有上鏡的何太在鏡頭後激動插嘴：「係處理得到，你唔好講承繼，唔係佢承繼呀嘛，你用詞用好啲，好唔好？」

何太曾勸老公回到子女身邊，豈料何伯服過量藥物入浴室獨處想輕生，何太邊哭邊表示：「佢後尾頂唔順，成口都係血，佢頂唔順就自己拉開度門，我一睇到，問佢做咩。我走入去，個缸全部係血。嗰時我都唔知點算，我話『你唔可以死，你死咗，第日你啲仔女嚟搵我算帳』。佢如果真係死咗，我就成咗罪人。」

在《東張西望》第3集，何太為貪財解畫時，激動表示：「佢畀隻錶畀我話去當，我都唔要住，我仲有錢，我頂得住！」何太的「住」字講得極細聲，因而播出時有不少觀眾都未有留意，後來網民才發現並認為何太並非不要何伯的名錶，只是暫時不拿去典當。

何太曾爆seed說：「我頂唔順呀！因為我係好注重名聲嘅人！邪不能勝正！我哋為人正直！我哋會堅持走正確的路。」

對於何太遭網民圍剿是騙財，何伯嬲爆鬧網民：「即係攻擊我哋嗰啲人，我當佢哋瘋狗。」

何太被《東張》主持梁敏巧問到如果450萬拿不回來，會否打工養家，她表示：「我一定會諗到生存的方法，我老公唔畀我自己出去打工，無論我而家去邊，我都會帶住佢。我或者返大陸擺個地攤檔，喺街邊煎牛扒畀人食我都會帶埋佢。」

對於外界質疑何太看上何伯甚麼、認定她是貪錢的女人，何太表示：「試問有邊個女人唔希望搵到個愛錫自己嘅老公？唔通我老公愛錫我都有罪 ？都要畀啲世人用唔好嗰啲眼光睇佢？應該羨慕我先生先啱！女網民應該羨慕我有個老公錫我先啱。我從來唔會呃人一分一毫！」

何伯堅稱何太靠得住，自信表示：「根本我就挑通眼眉，邊個女人呃我，我一定睇得通。我10幾歲嚟香港，我跑過江湖，我知㗎！我認為佢老實，靠得住，咁咪娶佢。」

何伯曾與何太反擊「街市迷湯」傳言，對於有傳何太煲湯落壯陽藥，何伯冷笑道：「開玩笑。」何太則否認：「我唔識呢啲嘢。」何伯繼續激動說：「冇咁嘅事，我OK嘅，啲後生仔唔夠我嚟呀，假嘅咩？你睇我身體！」

對於有指何太四出尋獵物，何太回答：「我冇印象……」而何伯即搶答說：「佢第一句同我講，我嗰時喺隔籬買報紙，揸住啤酒同佢傾下偈，我同佢感情好，佢問我有冇男人介紹一個，我話唔得喎！」何伯續道：「一係契女，老婆又得，唔係喇！我就留返自己用，做老婆，咁我就一句做老婆，做我老婆，我留返自己用。」

對於與何太進展太快，何伯表示：「佢急，啱我心水，嗰時我都唔夠膽，初初我主動追唔夠膽，佢有意思，我就最好啦！我早就睇中佢，我一眼就鍾意咗佢。」

何伯曾在鏡頭前接受訪問時提到，「幾十歲，有事我走咗，佢（細女）承繼得到」，新何太隨即「插嘴」打斷，「處理得到，你唔好講承繼啦，唔係佢繼承啊嘛，用詞用好啲好唔好？」

何太曾勸何伯回到子女身邊，豈料何伯激烈回應，服藥入浴室獨處想輕生，何太在節目邊哭邊表示︰「我走入去，個缸全部係血。嗰時我都唔知點算，我話『你唔可以死，你死咗，第日你啲仔女嚟搵我算帳』。佢如果真係死咗，我就成咗罪人。」

何伯與何太被網民跟蹤，曾搬離老家四處短居而一直隱藏住址，可惜何伯不懂內裡，在直播時亂回應，觸怒何太大發雷霆怒罵：「你再咁樣同我七街瞓（出街瞓），我忍受唔到你」、「你係3歲呀！你就嚟80歲啦，都係咁死蠢。你以前點搵食，你係食屎㗎！」

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