青龍系列大獎2026｜玄彬爭視帝有暗湧遭扣14萬票 多個帳號異常投票被封鎖

「第5屆青龍系列大獎」將於本月31日舉行頒獎典禮，「最佳男主角」票選環節近日爆出投票異常風波。負責統籌粉絲投票的平台Celeb Champ於27日發出公告，指在監測票選活動期間，發現多個帳號存在異常投票情況，相關帳號已全數遭到封鎖處理。

金宣虎、朴志訓各扣26票

根據公告內容，異常帳號的票數連同投票截止前新增的可疑數據，將於最終統計時一併視為無效並予扣除。在目前初步統計中，玄彬遭扣除的票數最多，高達14.18萬票，金宣虎、朴志訓則各被扣除26票。平台亦提醒，由於正進行扣票核實作業，投票截止時應用程式內顯示的即時票數，與最終公布結果或會有出入，正式結果預計於31日上午重新公布。本屆「最佳男主角」入圍名單競爭激烈，包括憑《愛情怎麼翻譯？》入圍的金宣虎、《許願吧，精靈》金宇彬、《超新丁伙頭兵》朴志訓、《稻草人》朴海秀，以及《韓國製造》玄彬。事件曝光後，外界對票選機制的公信力再度提出質疑，亦有網民關注玄彬人氣票源何以出現如此龐大的異常數字，主辦方能否妥善處理相關爭議，備受各方留意。