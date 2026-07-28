《國產凌凌漆》「金槍人」成國畫大師定居美國返港 黃錦江中氣十足公開近況

黃錦江（KK）曾在周星馳1994年經典電影《國產凌凌漆》中，以反派「金槍人」一角，令觀眾留下深刻印象。黃錦江已淡出幕前多時，但其藝術才華卻在另一領域大放異彩。近日，黃錦江難得返港，便作客資深電影人文雋的YouTube訪談節目《文雋講呢啲講嗰啲 》，分享他從演員到國畫大師的精彩人生。

黃錦江曾留港發展15年

今年75歲的黃錦江在訪談中精神極好，中氣十足，透露為一個項目將留港半年。黃錦江暢談其演藝生涯與藝術追求，提到留港發展15年，直到1995年電影《大冒險家》後，移居到美國生活。黃錦江最衫落腳在三藩市，但因不適應，加上地方太大，約朋友要揸車來回六小時，最終抵達紐約後，有回到上海、香港的味道，而長留當地生活。

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黃錦江因為小朋友讀書，而且太太亦想在當地考護士，便舉家遠赴當地。黃錦江之後在美國外國人的公司做設計，笑言從來沒有人問過他的學歷，更笑稱被問作品集時，只有一雙手，卻獲得認同。黃錦江在美國期間，除了從事設計工作，亦活躍於當地的話劇舞台，參與舞台劇的設計及演出。

黃錦江獲李碧華引薦入娛樂圈

黃錦江早於1979年已在香港舉辦首次個人畫展，80年代獲作家李碧華介紹到邵氏兄弟擔任美術指導，同時兼任演員。黃錦江於1994年演出電影《國產凌凌漆》，飾演南方司令「金鎗人」、以及在《賭神2》飾演國家級魔術師「張寶成」，成為其代表作。本身是國畫大師的黃錦江，最近從從紐約回到香港，為一項全新的藝術推廣項目出一分力。

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