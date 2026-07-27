甄子丹63歲生日粉絲旺角包巨型LED屏幕應援 妻女汪詩詩甄濟如溫馨送祝福：感謝影迷愛戴

國際武打巨星甄子丹今日63歲生日，一班影迷為慶祝偶像生日正日，今日在旺角鬧市一座商廈的外牆巨型LED屏幕為甄子丹播放生日應援視頻，吸引途人聚集打卡合照。

甄子丹從影生涯連串經典畫面

樓高數層的巨型生日祝福視頻，由大量甄子丹肖像合製而成，更加插他多部電影代表作的劇照，包括《笑太極》、《情逢敵手》、《英雄》、《殺破狼》、《葉問》系列、《追龍》、《怒火》、《誤判》及荷里活電影《殺神John Wick 4》等，將甄子丹從影生涯連串經典畫面共冶一爐！影迷為甄子丹慶生之餘，亦以祝福語讚揚偶像在國際影壇的貢獻，寫上：「武俠風骨、都市豪情；祝最專業、可愛、風趣、『冷傲』的甄子丹生日快樂！台前璀璨、幕後篤行，香江為根、影耀四海！」

甄子丹粉絲製作15秒生日祝福視頻

甄子丹內地粉絲群為偶像發起生日應援活動，在網上公告於甄子丹生日正日7月27日，在旺角朗豪坊對面上海街598號的大廈外牆巨型屏幕，由早上9時至晚上10時，每隔8分鐘左右播放一次由粉絲精心製作片長15秒的生日祝福視頻。甄子丹粉絲表示：「今年7月27日，在對《疾速追殺：凱恩》(CAINE)的熱切期盼中，我們想為子丹哥做一件足夠有儀式感的事--在他的家鄉香港，用大屏為他點亮生日祝福與星光」。

甄濟如晒童年合照大讚「最佳爸爸」

甄子丹太太汪詩詩在社交網分享老公身穿西裝禮服的型仔相送上生日祝福。愛女甄濟如也在社交網分享小時候被爸爸抱著的合照祝賀爸爸生日，大讚「最佳爸爸」！



甄子丹感謝影迷愛戴

甄子丹得知影迷在旺角鬧市為他登巨型屏幕生日祝福視頻，特意親到現場打卡，他分享自己到場打卡的短片到社交網，感謝各位影迷對他的愛戴。