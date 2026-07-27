颱風紅霞｜TVB女記者陳尚萱碼頭採訪企唔穩  被吹到面容扭曲獲致敬  曾十號波返工險生意外

日前颱風「紅霞」為香港帶來狂風暴雨，多位新聞從業員無懼風雨，堅守崗位為市民報道最新消息。其中，TVB新聞記者陳尚萱深夜在尖沙咀碼頭進行直播，敬業表現獲網民熱烈讚賞。

「紅霞」襲港陳尚萱面容扭曲採訪

根據網上流傳的影片，陳尚萱當時身穿黃色雨褸，頭戴安全帽，在尖沙咀一個無遮無掩的當風位置進行報道。從畫面可見，現場風勢極為強勁，陳尚萱被大風吹得頭髮凌亂，更一度連眼睛都難以睜開。

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陳尚萱：要前後腳先可以企得穩

她在報道中坦言：「其實都要前後腳先可以企得穩」，可見當時風力之猛烈。儘管環境惡劣，她仍需不時調整耳機，並大聲報道，但臉上始終保持著微笑。在強風吹襲下，她的面容甚至一度被吹至扭曲，但依然奮力完成報道，其專業精神令人佩服。

陳尚萱獲網民致敬

相關報道片段被網民截取並分享至Facebook，引來大量網民留言，大讚陳尚萱敬業樂業。有發帖的網民表示「向妳致敬！辛苦了！」，其他網民亦紛紛附和，留言包括「辛苦晒萱BB，加油」、「犧牲自己為市民提供資訊，值得讚。」、「看見都心痛」等，一致認同她的專業態度值得讚賞。

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陳尚萱曾於十號風球下採訪

這已不是陳尚萱第一次因敬業表現而獲得讚賞。去年7月颱風「韋帕」襲港期間，她同樣被派往紅磡碼頭作現場直擊。當時在十號風球的強風下，她被吹得左搖右擺，全程幾乎睜不開眼，更險些被吹到身旁的疑似木板雜物擊中。但她依然保持鎮定，以中英雙語完成報道，當時已被網民盛讚為「MVP」級表現。

陳尚萱被射得全身濕透

此外，今年4月陳尚萱到九龍城採訪潑水節活動時，亦曾發生小插曲。她慘遭十多名小朋友用水槍圍攻，甚至有人用膠盆向她「兜頭淋」，令她全身濕透，場面狼狽。當時有網民認為小朋友的行為已超出嬉戲範圍，構成欺凌，事件亦一度引起熱議。

陳尚萱學霸背景曝光

年紀輕輕的陳尚萱，其實是位「學霸」。她中小學均就讀於著名女校——協恩中學附屬小學及拔萃女書院，更是資優生。早於在香港大學就讀期間，她已在TVB擔任實習記者，並於2023年新聞及策略傳播學畢業後，正式加入TVB成為全職記者。由於她精通兩文三語，常被安排同時為翡翠台及明珠台進行採訪，盡顯其語言天份。