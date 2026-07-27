《金特務》結局大收23% 蘇志燮向全體演員及工作人員派黃金 花費約53萬港元

韓星蘇志燮主演的劇集《金特務：本色回歸》，上周六以23%高收視大結局，成為SBS史上最高收視亞軍。向來以慷慨大方見稱的蘇志燮，繼去年完成韓劇《無赦之仇》後向劇組送贈黃金以示謝意後，日前他再度出手，向新劇《金特務：本色回歸》全體演員及工作人員派發黃金，他特別準備約300份黃金禮物送給團隊。

蘇志燮展現對工作人員的重視

據悉，他準備的是1錢（約3.75克）重的迷你金條，並附上親筆感謝卡，寫道：「拍攝這部作品時感受到滿滿的感動與幸福，衷心感謝每一位在各自崗位上默默付出，讓《金特務》發光發熱的大家。」展現他對工作人員的重視與心意，據指蘇志燮因此花費約1億韓圜（約53萬港元）。此舉延續去年《無赦之仇》煞科時的做法，當時他同樣向演員及幕後人員送上黃金，作風備受讚賞。蘇志燮去年登上網上節目《十五夜》時曾透露，自己一直以來都有在作品煞科後送禮的習慣，而且都是自費準備。他笑說很多人還誤以為是廠商贊助，但黃金根本沒有贊助商，並稱：「如果以後遇到困難，也可以把黃金賣掉應急。」

《金特務》開拍第2季

此外，據報道，劇組目前計劃於8月中旬與《金特務》部分演員及製作團隊一同前往關島展開獎勵旅行。劇集高收及口碑甚好，昨日製作公司表示已積極討論開拍第2季。