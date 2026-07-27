寫不得你丨張敬軒被爆吹水玩失蹤 梁祖堯王菀之再演兩公婆 自認老夫老妻無需培養感情

梁祖堯、王菀之、谷祖琳及盧鎮業為將於10月在香港演藝學院上演的一連15場的舞台劇《寫不得你 Love at Last Sight》宣傳。梁祖堯一直很想再與王菀之在舞台上合作，眼看近幾年她演出的舞台劇也是一些有內涵、劇本好好及角色描述得很好的戲，當看到她的演出時，梁祖堯便覺得，不如自己創作一個這類型的戲，便構思了這個劇本。王菀之即說：「喜劇我哋一齊演過，我好期待與梁祖堯可以一齊演正劇。因為我睇過佢好多正劇真係好吸引。」問到那方面吸引？王菀之認為以一個演員來說，他是很吸引，近幾年他所寫的劇本或他與團隊寫的劇本，也是很有深度，套戲會留在人們心內很長時間。

王菀之人大了更珍惜同台機會

問到演繹夫妻是否需要培養感情？二人表示，過往曾兩次在演出時飾演夫妻，大家已經可說是老夫老妻，所以無需再培養感情。至於可有信心憑這次演出再次奪獎？王菀之笑指，那會去想這些事，從來演戲，加上現在人大了，更珍惜同台的機會，特別是能夠再次合作，每次演出也會珍惜也覺得特別有意義，希望能夠留在觀眾的心目中。梁祖堯也指出，一直秉持着前輩的「寶訓」，每次演出當作是最後一次，現在他更明白什麼是珍惜。

王菀之回應張敬軒「冇下文」

這次找王菀之演出，在寫劇本時是否會用盡她的能耐？梁祖堯笑稱無論如何也會用盡她，但作為一個編劇同時是演員，也會想每一個演員都有他亮眼發揮的地方。此外，王菀之每年也會預留檔期演出舞台劇，問她可有預留檔期與張敬軒舉行演唱會？她笑住反問：「點解要留期畀佢？」她覺得張敬軒只是講一下便算，加上在此事之上沒有聽到有下文：「我同軒仔有聯絡，但只係傾閒偈。」梁祖堯透露，前幾天才與張敬軒傾電話，梁祖堯引述說：「軒仔話『將會嚟睇呢個舞台劇。』」語畢，梁祖堯踢爆軒仔過往曾多次說來看卻冇到：「不過，軒仔應承咗我，話『今次一定會嚟睇』，不如我喺劇中加個角色畀佢做茶水啦！」