日本推理小說東野圭吾大腸癌病逝終年68歲 著作改編成《神探伽利略》等影視作品極受歡迎

根據日本《朝日新聞》報導，創作出無數暢銷佳作的日本知名推理小說家東野圭吾，已於7月23日因大腸癌病逝，終年68歲，其葬禮已由家屬以家族葬形式舉行。東野圭吾除了在日本文壇地位崇高，在華語地區與香港擁有極高知名度與極多粉絲，其逝世消息震驚亞洲文化與娛樂圈。

東野圭吾理科生踩入文壇

東野圭吾1958年出生於大阪市，畢業於大阪府立大學電氣工學科，早年於製造業擔任工程師的同時展開寫作生涯。1985年，他以《放學後》奪得江戶川亂步獎正式出道；1999年以《秘密》獲日本推理作家協會獎；2005年更以代表作《嫌疑犯X的獻身》囊括直木賞與本格推理大賞。他一生發表超過100部小說，2023年日本國內累計發行量突破1億冊，並獲頒紫綬褒章與菊池寬賞。他預計今年8月5日發行《神探伽利略》系列最新長篇小說《永遠的記憶》。

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東野圭吾作品被改編成多部影視作品

東野圭吾的作品是國內外影視圈最熱門的改編題材。由福山雅治主演的《神探伽利略》系列影視化後大獲成功，帶動原著成為超級暢銷書；其代表作《嫌疑犯X的獻身》及《白夜行》亦被國內外多次翻拍為影視作品。此外，他的《加賀恭一郎》系列與《假面酒店》（マスカレード）系列等作品同樣在影視化後屢創佳績。他成功將懸疑推理與人性戲劇完美結合，留下的無數經典將持續在讀者與觀眾心中流傳。

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