樊亦敏假戲真做母子情昇華 助何晉樂搣甩偶像包袱 塑造「薯仔」少爺Joe形象｜名人雜誌

播出長達 9 年半的處境劇《愛 · 回家之開心速遞》將會迎來大結局，不少經典角色也即將正式完結。劇中飾演三太的樊亦敏與飾演其兒子「阿 Joe 」的何晉樂（ Rock ），這段母子情溫馨又搞笑，令觀眾為之津津樂道。樊亦敏和何晉樂就接受了《名人雜誌》訪問，與大家分享這段「母子情」的難忘點滴。撰文：鄺芷瑩 攝影：譚志光

樊亦敏「傻大姐」形象入屋

樊亦敏在劇中所扮演的三太，雖則為人精明勢利、爭強好勝，但不時展現「傻大姐」的一面，與飾演其兒子「阿 Joe 」的何晉樂（ Rock ），憑戲中的搞笑母子互動成功入屋，深受觀眾喜愛。樊亦敏坦言接拍此角，未想過深得觀眾喜愛，只是盡自己能力去做。反而跟其他演員演出磨合後擦出火花，想不到會獲得觀眾厚愛，令她開心又驚訝。「這個角色是「 B 呢巴啦」女士，我都驚有人覺得好煩，戲中的我好多歪理幾好笑，好似講得對，其實是不對，但又不能反駁，這方面我很有成功感。」

何晉樂、樊亦敏因在《愛·回家之開心速遞》中演母子，故此戲內戲外都培養出「母子情」。

二人不時一起拍短片掟上IG分享，如今《開心速遞》完結，二人計劃共同開設全新頻道，繼續合作。

樊亦敏精心創作造型

樊亦敏為了演繹三太一角，在造型上亦花了不少心思。她笑言其中一集「龍璟風扇帽」講述三太戴住帽參與派對並作出介紹，於是穿着一件「花呢碌」的服裝配合，不時會跟公司服裝提議安排最「撞色」的服裝給三太角色穿着：「場戲講我與威哥（羅樂林飾）去派對，我叫服裝部挑選『閃令令』的珠片衫褲，加對珠片鑽石鞋，感覺好浮誇。」樊亦敏除落力創作造型，亦可見其身形由肥變瘦，她笑言考量過如何演出處境劇角色保持新鮮度，以前三太髮型好累贅，加上服裝「閃令令」，好容易令人感覺似「八婆」，反而變肥會覺得可愛。「我經常睇粵語長片有一位演員譚蘭卿，專門演搞笑角色，覺得肥肥哋角色有着數。我覺得三太角色要肥一點才可愛。後來要轉型斯文，我睇到個假髮比較貼面，發覺肥身形襯這個髮型唔靚。我由增肥演這個角色，不會一下子變瘦返，所以大家睇住劇集陪伴我去轉變到現在的白天娥，變瘦後亦切合返劇情中的「 Coupon 女王」，對自己來講是完美成長的白天娥，多謝觀眾陪伴我們一起成長。」

樊亦敏為演繹三太一角豁出去。

樊亦敏為演「三太」，單就造型上已頗花心思，例如這一身花碌碌襯「龍璟風扇帽」。

何晉樂一句對白拍 N take

何晉樂（ Rock ）因參加歌唱選秀節目《聲夢傳奇》而入行，隨後首度拍攝青春校園歌舞劇《青春本我》，繼而憑處境劇《愛 · 回家之開心速遞》中的龍家三房少爺「阿 Joe 」一角成功「入屋」。不過何晉樂坦言起初加入該劇有點驚，因為自己從未演過處境劇，雖然好多人指大家會幫忙，但自己是一個不敢提出叫別人幫忙的人，加入前有上戲劇堂學習，老師亦有給予參演處境劇的貼士：「當我正式拍攝時，我只得一句對白：『 Daddy ，我返嚟啦！』，但都拍了好多個 take ，當時監製有在場，相信他想大家睇見這個就是『阿 Joe 』，是個『薯仔』。」

接演角色初期，何晉樂一句對白拍N take。

樊亦敏助何晉樂撇甩偶像包袱，塑造「薯仔」少爺Joe形象。

樊亦敏以身作則豁出去

雖然何晉樂幕前演出經驗尚淺，但經過「三太」樊亦敏不時提點終能投入角色。何晉樂笑指樊亦敏建議他演繹阿 Joe 時要感覺「薯仔」先會突出，但當時自己疑問為何阿 Joe 此角色從外國回港卻這麼「薯仔」，用了好多時間才能接受。樊亦敏指起初何晉樂不太習慣角色造型，導演亦給予好多時間，為了一個鏡頭讓他練習多次，這些機會是難能可貴：「可能他覺得自己本身是歌手，為何會這樣？而不是靚仔又有型？但其實反差感覺，令到人看見另一個你才有驚喜。我跟他講了一句很衝擊的說話：『你係咪有偶像包袱呀？』，我話：『當年你阿媽我選港姐係頂頭大熱門，係靚女！依家演三太都無乜包袱，唔通你覺得我唔係一個靚女』？」

歌手出身的何晉樂初拍處境喜劇時有偶像包袱，全靠樊亦敏在旁幫他做「心理輔導」。

樊亦敏、何晉樂假戲真做母子情昇華。

樊亦敏鼓勵何晉樂演得放啲，更自言是港姐大熱出身都一樣豁出去。

樊亦敏演出時完全放飛自我，成功打造出「三太」這個勢利但又傻氣的角色。

何晉樂打造失戀頹廢 Look

樊亦敏認為何晉樂演阿 Joe 一角都有難度，皆因角色性格活潑開朗，現實中的他雖然亦有這一面，但其實他偏向成熟又內斂。最大挑戰是阿 Joe 這個人不會想太多，但覺得何晉樂已演繹得很好，又舉例指，有場戲講他因失戀變得頹廢，於是跟何晉樂講過若然做得到的話，會是一個進步，觀眾會覺得原來他可以接受這個角色：「當日我返公司見到他的造型，只是頭髮亂一點、有少少鬚根。我就跟導演講要整整先，首先要個頭塗 gel 『立立地』，鬚根再增多一些，件衫要整到更污糟似鹹菜，要整到背面都認不出來。他起初都擔心話：『咁咪唔靚仔』，但無論點不修邊幅都是靚仔，因為他擔心粉絲接受不到，但最後拍攝出來有效果就得啦！」

何晉樂越演越放。

其中一集何晉樂要演繹失戀戲份，樊亦敏就幫他加工，塑造出這個頹廢look。

何晉樂在劇中扮演龍家三房少爺阿Joe，其「薯仔」造型惹人爆笑。

劇集結束 友誼未完

談到劇集快將完結，但樊亦敏坦言在她心目中沒有結束，因為跟劇中演員的感情會繼續延續下去，只不過不會經常見面，相信私底下仍然會聚會：「成班演員已經好似一個 family ，《開心速遞》暫時去到這個集數，但這個友誼不會停下來。」樊亦敏與何晉樂因劇集結緣並培養出深厚的「母子情」，更計劃共同開設全新頻道，何晉樂笑指想寫一首勵志歌跟樊亦敏合唱，大讚對方唱歌好叻，更形容對方是「被演戲耽誤的歌手」。至於工作未來動向，樊亦敏表示會拍新劇，相信角色會給予大家全新感覺，當中會跟陳曉華、周嘉洛等合作。何晉樂則謂剛推出新歌《 MY ONLY 》，可以有更多時間宣傳歌曲，但《開心速遞》令他愛上演戲，希望各監製及導演見到他有多個可能性，可以試演不同角色。

樊亦敏、何晉樂因劇集結緣，計劃共同開設全新頻道。

樊亦敏指，劇集雖告一段落，但演員們戲外的友情會延續下去。