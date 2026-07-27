李昊誓證實力 讓粉絲自豪 踏足紅館遭批「未夠格」丨名人雜誌

29歲歌手李昊將於7月29日以及30日首踏紅館，連開兩場《李昊「數到一」香港演唱會2026》。面對着網民對於他獲得紅館檔期的質疑及罵聲，李昊照單全收，坦然接受外界不同的聲音，並視之為動力。李昊誓言用實力證明自己之外，更希望歌迷會為他感到驕傲，「希望我的歌迷會覺得喜歡我是一件值得炫耀的事。」 撰文：多莉 攝影：朱偉彥 場地：都會海逸酒店

李昊在紅館開騷招來大量質疑聲音，但他將之視為動力，更努力做場good show。

征服完紅館後，李昊坦言亦有將在啟德開騷列入心願名單。

李昊能夠申請到紅館檔期，全賴王祖藍為他向紅館的工作人員落力「推銷」。

李昊指以前到紅館只是做觀眾，今次到紅館開騷，感覺很奇妙！

李昊指「數到一」這個主題除了可以表達倒數結束外，更可以呈現出有決心在不同的關係和情景中開啟一個新的階段，就正如在紅館開騷對他而言就是打開人生全新的章節。李昊感慨道之前是以聽眾的身份進入紅館，但今次則是作為一個主人公，這種感覺很奇妙。李昊坦言自己可以踏上這個殿堂級舞台，離不開王祖藍為他向紅館的工作人員落力「推銷」，以及歌迷的支持。他坦言曾對演唱會票房感壓力，因此在得知兩場門票被「秒殺」時，感到十分驚喜，「其實我自己一開始都十五十六，因為知道自己對觀眾而言是比較陌生，而且兩場演唱會都在平日舉行，大家要請假來看，所以知道門票賣晒，我都好驚訝！」

面對負評，李昊照單全收，並視為在音樂道路上前進的動力。

李昊希望透過自己的行動和能力，讓大家知道這位年輕人是值得認識的。

李昊坦言當初計劃到紅館開騷，自己心裏亦「十五十六」，幸而兩場騷的門票都賣晒。

奪紅館檔期惹網民不滿

支持之外亦伴隨着質疑，不少網民對於李昊可以奪得紅館檔期感到不滿：「唔知乜水」、「無出過專輯都可以開紅館？」等負評充斥。對於這些聲音，李昊照單全收，並不會因而沮喪，他視為在音樂道路上前進的動力，因明白紅館在大家心中的地位超然，「我明白紅館在大家心目中是好神聖和重要，所以才會引起關注，我唯一可以做，是希望透過自己的行動和能力，去讓大家知道這位年輕人是值得認識的。

」

問到紅館騷會否派福利騷肌時，李昊即耍手搖頭，笑言無謂喧賓奪主，但如果在表演期間「情到濃時」，都會找一個合適的時間豁出去，「其實如果大家大嗌除衫，而唔係回水，我都已經賺咗！不過我都希望fans專注於我嘅歌藝，而唔係身材。」為了有更新穎的體驗，李昊在紅館騷加入一些電影的元素，邀請電影圈的大前輩任嘉賓，除了有歌曲上的合作外，亦會有演繹上的碰撞，他更透露兩晚的嘉賓陣容不一樣，但都是大家耳熟能詳的全能型藝人。

李昊直言有一個特定環節致敬廣東歌。

在《聲生不息》中，獲得與偶像容祖兒合唱的機會。

李昊視陳小春如兄長，更指對方不時與他分享經驗之談。

李昊憑藉在《明日之子》翻唱《友情歲月》，漸為觀眾所認識。

向樂壇大前輩取經

提到李昊在2017年，憑着音樂偶像養成節目《明日之子》翻唱《友情歲月》而走進大眾視線。在今次紅館騷會否帶來一些經典粵語金曲？李昊直言有一個特定環節致敬廣東歌，他透露「好大陣仗」，為了這個環節，專門請了50位樂手及30位合唱團成員一齊演繹，只為將廣東歌傳承下去，「無廣東歌的滋養，就沒有今日的李昊，所以我有責任去將廣東歌傳承給更年輕的一輩。」李昊曾與譚詠麟、容祖兒、陳小春、衛蘭等大前輩合作，問到有否向他們取經？他即指在未確定可以開到紅館騷時，已經「未雨綢繆」叫團隊工作人員去拍片問意見，但自己尚未打開這本「武林秘笈」，「演唱會結束才看，個個都是神級，學不到他們，今次先盡自己最大努力。」

獲好友封為「紅生」

除了獲得一眾前輩歌迷的支持外，李昊獲在綜藝節目《種地吧》中結緣的「十個勤天」兄弟力撐，甚至被稱呼為「紅生」，「他們每個人都為我感到高興，更要我請食飯，現在他們不是叫我李生，而是『紅生』，紅館的『紅』。」他更笑言自己備受兄弟「譴責」，因每次來香港為演唱會做準備都會好囂張，在每周的兩天放縱日，拍下自己品嘗的美食晒命，但絕不打包給他們「益街坊」。身為半個香港人，李昊自幼在香港長大，直到7歲才跟隨家人到內地生活。問到粉絲來到香港看他的演唱會，會建議他們去哪裏遊覽？李昊隨即化身「美食博主」，「首先一定要去食豬扒飯和雲吞麵，但具體哪一間我就不介紹，我怕講完之後自己去食要排隊；另外，也可以試下燒餅和港式甜品。」

李昊推介粉絲去赤柱欣賞浪漫的日出和日落。

李昊感性道，歌迷是今次紅館騷不可缺少的一部分。

希望歌迷在完騷後會感到驕傲。

李昊透露這次演唱會將會有一個特定環節致敬廣東歌。

未來想做埋「啟生」



此外，李昊亦推介粉絲去赤柱欣賞浪漫的日出和日落，他更搞笑幻想要和歌迷齊齊欣賞，「話唔定個演唱會超時超到可以睇到日出，但我驚一碗水端唔平，到時第二場觀眾真係叫回水。」不過李昊隨即「縮沙」不敢超時太長時間，因知道歌迷從五湖四海趕來，要確保他們的人身安全，也不想他們次日上班或返學無精打彩而挨罵。他感性道，歌迷是今次紅館騷不可缺少的一部分，因此他希望歌迷在完騷後會感到驕傲，「作為他們的學習榜樣和偶像，我要令到他們覺得鍾意我是一件很有面子的事，是值得去和大家炫耀和驕傲。」

問到在今次征服完紅館後，會否挑戰啟德開騷，索性做埋「啟生」？李昊搞笑指，「前提是可以征服，現在和紅館是剛相識，結緣去到征服這個過程好遙遠，但我也有將啟德放在我的心願清單中。」從7歲離開香港，到29歲回港進軍紅館；從2017年翻唱《友情歲月》，到2026年以50人樂隊致敬廣東歌──李昊用了將近十年，走完了一個圓。「數到一」不是倒數的終結，而是屬於李昊的樂章，正式奏響的第一個音符。

李昊憑藉在《明日之子》翻唱《友情歲月》，漸為觀眾所認識。

擁有在中港兩地生活背景的李昊常自詡為「香港皮、順德餡」的灣區仔。

2024年，李昊加入TVB與湖南衛視共同製作的《聲生不息‧大灣區季》擔任主要固定嘉賓。

李昊小檔案

李昊出生於1997年7月2日，在香港回歸翌日出生，加上父親是香港人，母親是順德人，擁有在中港兩地生活背景的他常自詡為「香港皮、順德餡」的灣區仔。2017年參加偶像養成節目《明日之子》，從而展開演藝生涯。之後曾參與過美食真人騷《男子甜點俱樂部》、男團選秀節目《少年之名》、勞動紀實互動真人騷《種地吧》等節目。2024年，加入TVB與湖南衛視共同製作的《聲生不息‧大灣區季》擔任主要固定嘉賓，因此與容祖兒、衛蘭、古巨基、陳小春、譚詠麟和郭富城等大前輩結台緣，並開始走進香港觀眾的視野。

