蔡思韵孖池𠄘炫赴大馬影展 見名導李滄東即變迷妹集郵 不忘為老公劉俊謙索取簽名

蔡思韵（Cecilia）近日聯同韓國男演員池𠄘炫，飛抵大馬出席「第九屆馬來西亞國際電影節（MIFFest 2026）」。曾憑電影《燈火闌珊》獲提名第六屆最佳女配角的Cecilia，當時無緣親赴大馬，今次終於首度踏足當地參與電影節盛會！在金環獎頒獎典禮（MGGA）當晚，Cecilia與池𠄘炫一同擔任頒獎嘉賓頒發女配角獎，其後亦在電影節內為有份參演的韓國電影《Blue Fish》舉行映後分享會。

蔡思韵與周家怡同慶生

活動期間適逢Cecilia生日，電影團隊及現場觀眾相當有心，在《Blue Fish》分享會上為她大唱生日歌，令她大呼驚喜又難忘！除了獲全場送上祝福，Cecilia更與同月同日生日的周家怡一齊慶祝，雙倍開心。

Cecilia興奮表示：「非常興奮作為香港演員，帶了一部自己有份參與演出的韓國電影來到馬來西亞跟觀眾分享。馬來西亞的觀眾非常熱情，分享席間聽見他們喜歡《Blue fish》真的很感動。電影是國際語言，只要大家感受到戲內的美好，一切嘅努力都係值得！」她亦期望接下來能繼續與團隊將《Blue Fish》帶到世界各地，與更多觀眾分享。

蔡思韵度身訂造追星攻略

不過講到今次大馬之旅的最大收穫，絕對是能夠與獲頒「終身成就獎」的韓國殿堂級導演李滄東碰面！面對神級導演，Cecilia瞬間化身小迷妹，更為自己度身訂造了追星攻略。Cecilia笑言今次給自己的任務是「人生成就解鎖三部曲」，更得意地分享戰績：「第一，一早準備好珍藏嘅DVD去攞簽名，簽畀自己之餘，仲偷偷準備簽埋畀劉先生（劉俊謙）；第二步，做好攻略要成功突圍同導演合照；最後，一定要將自己參演作品嘅DVD送上給李滄東導演。結果搞掂！」成功圓夢兼幫另一半拎到星級福利，難怪Cecilia今趟大馬之旅滿載而歸！