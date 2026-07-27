向家後人向展鵬晒契爺4億「九龍地王」豪宅 客廳極寬敞夠數十人開派對 設香檳金專屬電梯

現年56歲、身為向氏家族後人的向展鵬（Jeffery），雖於《中年好聲音2》60強止步，但其顯赫的家世與奢華生活一直備受網民關注。向展鵬向來不吝嗇在社交平台分享其富貴日常，近日他再次成為焦點，高調展示其契爺價值高達4億港元的「九龍地王」超級豪宅，從他分享的照片可見，這座豪宅氣派非凡，客廳空間感十足，足以容納數十人舉行派對。室內設計以簡約現代風格為主，採用了大量米白與暖色調，配上大理石地板，顯得高雅明亮。客廳擺放著一組質感柔軟的棕色真皮梳化，加上雲石茶几，品味與格調兼備。最令人矚目的，莫過於豪宅內設有一部香檳金色的私人電梯，方便住戶穿梭各層，盡顯尊貴氣派。此外，一條設計獨特的樓梯貫穿上下，樓梯以灰色石材鋪設，配上木質扶手及充滿藝術感的金屬欄杆，與周遭的綠色植物擺設互相輝映，足見屋主頗有品味

向展鵬曾展示18萬Hermès波鞋

向展鵬的「炫富」生活早已是其標誌，自《中年好聲音2》後，他回歸了奢華闊少的生活，其社交平台不停展示名牌，包括Hermès、LV的限量版手袋，各種名貴手錶，他都毫不避諱地展示人前，他的穿搭總是滿身名牌，出入的亦是最高級的場所，就在不久前，他上載了一張價值高達18萬港元的Hermès限量版波鞋照片，立即在網上掀起一陣轟動，再次引起熱話。

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向展鵬參加《中年好聲音２》追夢

儘管生活無憂，但向展鵬心中一直有個未圓的音樂夢，於2023年參加TVB歌唱選秀節目《中年好聲音2》，希望一圓年輕時的歌手夢。他曾透露，早年也曾踏足娛樂圈，做過模特兒，更獲唱片公司簽約，可惜最終未能順利出碟，成為他人生的一大遺憾。因此他希望透過《中年好聲音2》的舞台，再次追尋自己的夢想，可惜最終在60強階段便止步。

向展鵬父親是向華強四哥

向展鵬之所以能過著如此無憂無慮的生活，全因其顯赫的家族背景。他的父親向華榮，是香港影壇大亨向華強及向華勝的四哥，使他成為名副其實的「向氏家族後人」。雖然並非在娛樂圈幕前大紅大紫，但向展鵬在保險業界卻闖出了一片天。據悉他現時已是資深區域總監，旗下擁有數百名下屬，更被爆料指其年薪早已超過千萬。

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