魏嘉瑩恨邀鄧紫棋任嘉賓 8月來港開騷勤練廣東歌贈港迷丨獨家

魏嘉瑩（小魏）將在8月於麥花臣舉行《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會。重踏香港舞台，小魏自爆現時努力練習廣東話，希望到時可唱廣東歌給大家聽，又表示特別設計歌單讓歌迷有驚喜，更希望請鄧紫棋任嘉賓。文、圖：霍淇

魏嘉瑩鼓勵大家繼續努力向前

魏嘉瑩（小魏）今次演唱會主題是《我要把眼淚當汽水》，小魏指人生難免有低落與難受的時刻，與其逃避，不如把「想哭」視為自我鼓勵，用眼淚當汽水，承認情緒同時繼續努力向前，她希望觀眾在演出中感受到自我修復與前行的精神。

魏嘉瑩練習廣東歌

今次已是她第三次來港開騷，過往未試過唱廣東歌的小魏表示有開始練習廣東歌，這次也有機會嘗試唱，但仍以品質為先，希望等到表現更好時再公開演唱。不過，她坦言期待在香港場用廣東話說一兩句以前沒講過的話，例如講「食飽未」做開場，以增進與本地歌迷的連結，她又透露在歌曲上有調整，由於香港是巡迴的最終站關係，所以更會為香港站粉絲安排一些驚喜，令演唱會更具紀念性。

魏嘉瑩積極籌備做新碟

至於嘉賓方面，她指要保密，留待當天晚上才會揭曉，問到是否有想過請香港歌手做嘉賓？小魏說：「誰都可以説嗎？那我希望鄧紫棋可以來做我的嘉賓，但這是比較難的一個夢想。」完成巡迴演唱會後，小魏表示會積極籌備做新碟，現在已寫了10首歌的她指若順利的話，希望可以在今年內推出。