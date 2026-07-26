前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港

前無綫電視（TVB）金牌監製梁材遠（圈內尊稱「材叔」）傳出離世噩耗，享年75歲。朱晨麗今日（26日）於IG發文悼念，令梁材遠逝世的消息曝光。製作人楊紹鴻也在facebook發文哀悼：「呢個七月，喺我哋呢行嚟講，可以話係黑色七月！真係好唔開心，今日又收到一位同事昨天離開嘅消息，佢可以講得上係我嘅前輩，同樣地入行已經認識佢，佢係一位好好先生，佢監製同導演過唔少經典嘅劇集；又係一萬個無奈！材叔，一路好走。」梁材遠生前在TVB效力長達36年，對香港影視圈貢獻深遠，他於2020年1月宣佈光榮退休，而由朱晨麗有份參演的劇集《大醬園》便成為了他退休前的最後告別作，令廣大劇迷及圈中人深感惋惜。

梁材遠曾參與製作《網中人》、《誓不低頭》

回顧梁材遠的電視生涯，他於1975年碩士畢業後加入無綫電視，由見習編劇做起，憑藉出色的才華逐步晉升為編導及監製，曾參與編導工作的經典電視劇包括《抉擇》、《網中人》、《火玫瑰》等，他尤為擅長刻畫人性細節與社會脈搏。1988年由他監製、韋家輝編審的經典神劇《誓不低頭》播出後轟動全港，創下極高收視，更成為港劇史上的永恆經典。至90年代中期，梁材遠升任製作部經理轉作策劃，接連打造出《情濃大地》、《茶是故鄉濃》及《酒是故鄉醇》等多部叫好叫座的鄉土題材佳作，屢創收視佳績。

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梁材遠與鄭則仕、馬浚偉合作無間

2004年，梁材遠重返前線監製崗位，作品風格轉向溫情倫理及張力十足的古裝劇，題材更趨多元化。期間他炮製出《滙通天下》、《紫禁驚雷》及《造王者》等多套話題劇集，當中《紫禁驚雷》更榮登2011年度收視亞軍的古裝劇。在合作班底方面，他與影帝鄭則仕及馬浚偉合作無間，鄭則仕回巢TVB後的劇集更是全數由他親自操刀監製。梁材遠一生傾注熱誠於香港電視製作，其匠心精神與無數經典作品將永遠留存在觀眾心中。

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