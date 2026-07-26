台劇《薰衣草》男星王凱猝逝陳屍寓所終年43歲 星途屢遇挫折 近年被病痛纏身

43歲台灣男星王凱（原名王建隆）今日（26日）傳出離世消息。他曾參演多部台灣八點檔及陳怡蓉、許紹洋主演的偶像劇《薰衣草》，因此他的死訊震驚不少台灣網民及圈中人。據台灣傳媒報導，警方透露今日（26日）下午約1時接獲報案，指台北大安區一處住宅內有男子陷入昏迷，救護人員趕抵現場後，發現該名男子已明顯死亡、無須送院，經確認死者身分為演員王凱。憑藉帥氣外型曾獲封「國民男友」的王凱，兩年前曾透露罹患蜂窩性組織炎，其社交平台最後帖文停留在5月17日，目前詳細死因仍有待警方進一步調查釐清。

三立電視台證實王凱猝逝

針對王凱猝逝的噩耗，三立電視台已出面證實消息。電視台方面表示，王凱昨日（25日）下午5時許才剛收工離開，豈料今日下午通告開始前，劇組竟接獲其經理人通知死訊。由於王凱在正在拍攝的劇集《百味人生》中擔任主要角色之一，劇組對此深表意外與遺憾，目前已展開緊急應變措施更改劇情走向。電視台強調，後續將全力協助家屬處理王凱的身後事，並公開致謝：「謝謝王凱對《百味人生》的付出，也請家屬節哀。」

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王凱星途屢遇挫折

回顧王凱的演藝生涯，早年憑《薰衣草》中男二「童惟聖」一角成功打開知名度後轉戰八點檔，惟星途屢遇挫折。他三年前拍攝《市井豪門》時，曾於社交平台發文抒發對人生的體會，坦言隨着年紀漸長，只要收工休假便想回家陪伴家人，享受家庭溫暖。王凱當時在文中感嘆：「人生說短不短，說長不長，更沒有什麼是一定。對我而言活在當下才是最重要的。」他表示明白時間一分一秒不能重來，期盼身邊關心的人一切平安順心，如今突然離世，昔日感觸良多的言論再令外界揣測他的死因。

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