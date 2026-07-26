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「威龍潘金蓮」梁茵連環放負滿是窒息感 自爆一直不快樂 因人工低離巢TVB發展平平

影視圈
更新時間：17:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-26 HKT

憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「威龍潘金蓮Anita」一角而為人熟知的女星梁茵，自2021年底離開TVB後，星途發展未如預期。她昨晚（25日）突然在IG限時動態中，一連發佈三個充滿負面情緒的帖文，表示：「其實我一直都不快樂」，令不少網民憂心。

梁茵連出三個黑白Po黑白放負

梁茵昨晚先後發佈了三個黑白色調的限時動態。其中可見她正在走路，配上文字「其實我一直都不快樂」；另一個動態則以超市貨架為背景，寫上「世界好似遺忘了我，連呼吸都好大壓力」，表達出被遺忘和巨大壓力下的窒息感；最後一個動態則是一堆牛油果的照片，配上長文，感嘆「在這支離破碎的世界，螻蟻的任務是犧牲亦是救贖，營營役役至死方休。誰會在意暴風雨後的頹垣敗瓦、屍橫遍野，每天都是一場殺戮，成王敗寇，成功你說的話便是真理，失敗你說的話便是藉口」，字裡行間流露出對現實的無奈與悲觀。

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梁茵曾為生計捱打拼 因心淡離巢TVB

現年32歲的梁茵，畢業於第26期無綫電視藝員訓練班，因在《愛·回家之開心速遞》飾演拜金的「威龍潘金蓮」Anita一角而成功入屋。然而，在亮麗角色的背後，她曾透露在TVB近9年，人工有減無加，即使高峰期曾「爆騷」，底薪卻只有數千元，僅能維持生計。她曾向公司反映經濟困難，卻被告知「做演員就是要捱」，令她大感委屈。

梁茵離巢後發諷刺帖文

除了薪酬問題，梁茵也曾自爆對公司的合約制度感到心淡，最終決定離開。離巢時，她曾在IG語帶諷刺地發文，感謝公司九年來給她演繹過「青樓女子、拜金港女、情婦、花瓶」等御用角色，讓她「留給觀眾深刻印象」。

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梁茵積極尋求轉型發展並不順利？

離開TVB後，梁茵曾擔任電影《水着女王》女主角，並涉足金融業及與友人合資經營健身室，積極尋求轉型。但從這次的帖文看來，她的發展似乎並不順利，心理壓力巨大。

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