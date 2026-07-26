Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《復仇者聯盟5：末日降臨》演員亮相「聖迭戈動漫節」 賴恩雷諾士扮「死侍」突襲現場 羅拔唐尼分享轉戰演「末日博士」感受

影視圈
更新時間：16:45 2026-07-26 HKT
發佈時間：16:45 2026-07-26 HKT

一年一度「聖迭戈動漫節」於香港時間今日於舉行Marvel影業發布會，《復仇者聯盟5：末日降臨》一眾演員亮相，掀起全場熱潮。羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）現身分享由飾演「鐵甲奇俠」，轉戰演繹反派「末日博士」的感受，形容兩個角色性格與演繹方式截然不同，「末日博士」帶有濃厚異國口音及陰沉氣場，與昔日詼諧幽默的鐵甲奇俠形成強烈對比，現場並播放最新片段，加深觀眾對角色背景的了解。

賴恩雷諾士身穿灰色版「死侍」戰衣

另一驚喜為賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）扮演「死侍」突襲現場，身穿灰色版「死侍」戰衣現身觀眾席，被羅拔唐尼認出，他先介紹自己為Ricky，笑指自己「盡力Cosplay」。他先向「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）發問「雷神去了哪裏，他為何哭泣？」，暗指《死侍與狼人》一幕，雷神抱着死侍在痛哭。保羅反擊揶揄死侍稱「他（雷神）可能是域斯咸足球會球迷」，賴恩即回敬「你心知肚明佢為何會哭」。死侍其後追問《復仇者5》「幾時開拍」，並質疑排場浩大只為宣傳一套戲，羅拔唐尼則笑回：「已經拍完，四圍看看吧，你撞到頭嗎？」死侍聞言黯然，改口追問有否「額外補拍」機會，最後拋低咪高峰，再說出「Happy Hogan（鐵甲奇俠助手）」後離場。片方暫未證實死侍會正式加入《復仇者5》，但有傳他會客串。

《黑豹》系列新一任男主角人選揭盅

另外，Marvel亦公布多項重磅消息，《黑豹》系列新一任男主角人選揭盅，由新晉演員David Jonsson接棒演出「黑豹」，執導的Ryan Coogler都有到場介紹，新作暫定於2028年12月上映。同時，Marvel首度宣布開拍全新電影《幽靈車神》（Ghost Rider），由《死侍與狼人》導演Shawn Levy執導，並邀得荷里活男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）擔綱演出「幽靈車神」一角，暫定2028年上映。Marvel工作室主席Kevin Feige又證實「新星」（Nova）一角會拍成電影。

最Hit
02:40
颱風紅霞．最新消息︱天文台發出黃色暴雨警告 一號戒備信號現正生效
社會
1小時前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
7小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
01:23
颱風紅霞‧交通消息｜港鐵：太和站附近復修工作已完成 東鐵綫全綫服務正陸續恢復
社會
3小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
22小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
社會
2小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
4小時前
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
飲食
5小時前