《復仇者聯盟5：末日降臨》演員亮相「聖迭戈動漫節」 賴恩雷諾士扮「死侍」突襲現場 羅拔唐尼分享轉戰演「末日博士」感受

一年一度「聖迭戈動漫節」於香港時間今日於舉行Marvel影業發布會，《復仇者聯盟5：末日降臨》一眾演員亮相，掀起全場熱潮。羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）現身分享由飾演「鐵甲奇俠」，轉戰演繹反派「末日博士」的感受，形容兩個角色性格與演繹方式截然不同，「末日博士」帶有濃厚異國口音及陰沉氣場，與昔日詼諧幽默的鐵甲奇俠形成強烈對比，現場並播放最新片段，加深觀眾對角色背景的了解。

賴恩雷諾士身穿灰色版「死侍」戰衣

另一驚喜為賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）扮演「死侍」突襲現場，身穿灰色版「死侍」戰衣現身觀眾席，被羅拔唐尼認出，他先介紹自己為Ricky，笑指自己「盡力Cosplay」。他先向「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）發問「雷神去了哪裏，他為何哭泣？」，暗指《死侍與狼人》一幕，雷神抱着死侍在痛哭。保羅反擊揶揄死侍稱「他（雷神）可能是域斯咸足球會球迷」，賴恩即回敬「你心知肚明佢為何會哭」。死侍其後追問《復仇者5》「幾時開拍」，並質疑排場浩大只為宣傳一套戲，羅拔唐尼則笑回：「已經拍完，四圍看看吧，你撞到頭嗎？」死侍聞言黯然，改口追問有否「額外補拍」機會，最後拋低咪高峰，再說出「Happy Hogan（鐵甲奇俠助手）」後離場。片方暫未證實死侍會正式加入《復仇者5》，但有傳他會客串。

《黑豹》系列新一任男主角人選揭盅

另外，Marvel亦公布多項重磅消息，《黑豹》系列新一任男主角人選揭盅，由新晉演員David Jonsson接棒演出「黑豹」，執導的Ryan Coogler都有到場介紹，新作暫定於2028年12月上映。同時，Marvel首度宣布開拍全新電影《幽靈車神》（Ghost Rider），由《死侍與狼人》導演Shawn Levy執導，並邀得荷里活男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）擔綱演出「幽靈車神」一角，暫定2028年上映。Marvel工作室主席Kevin Feige又證實「新星」（Nova）一角會拍成電影。