饒舌歌手Diddy獄中與囚犯互毆 遭送禁閉室 去年涉賣淫罪判監50個月

美國饒舌歌手Diddy（本名Sean Combs）近日在其服刑的新澤西州聯邦監獄內，與另一名囚犯發生肢體衝突，事後被送入禁閉室。據報道事件於本周發生，起因為另一位囚犯出言侮辱Diddy，雙方其後由口角演變為推撞及互毆，惟很快被獄方人員制止並將二人分開。消息指Diddy在混戰中未見明顯處於下風。

Diddy代表律師暫未就事件回應

現年56歲的Diddy，去年被裁定兩項「安排他人賣淫」罪名成立，並於同年10月6日被判入獄50個月，目前正於新澤西的Fort Dix服刑，預計2028年獲釋。聯邦監獄管理局回應傳媒查詢時未有正面確認事件詳情，僅表示基於私隱、安全及保安考慮，不會評論個別囚犯的羈押狀況或紀律事宜。至於Diddy此次會被短暫還是長期關在禁閉室，暫未有定論。Diddy的代表律師暫未就事件回應傳媒查詢。