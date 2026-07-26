鄭秀文遇演唱會延期後不幸事未完 赴日本拍攝再收「噩耗」：如果是六合彩，你說多好

天后鄭秀文（Sammi）啟德演唱會忽然因安全問題須延期，改為舉行答謝會。但她的不幸遭遇仍未完結，早前她順利完成在啟德舉行的三場答謝會，即馬不停蹄地帶領工作團隊飛往日本，為兩首新歌拍攝MV。本以為拍完可以好好放鬆，沒想到隨之而來的竟是一個令她幾近崩潰的噩耗，其中一個MV的母片竟「一滴不留」地離奇消失，一半心血瞬間付之一炬！

鄭秀文MV離奇消失

鄭秀文今日（26日）在社交平台上撰寫長文，無奈細訴這樁不可思議的「災難性」事件。她透露，在啟德「答謝會」結束後，她憑著意志力飛到日本拍攝新歌《隕石與地球》等兩首MV，直到拍攝順利完成，她才敢讓自己放鬆下來，同時也才驚覺自己早已身心透支。回港後，她原本開開心心地不斷重溫手機裡的拍攝花絮，卻在第二天中午收到一個「不敢置信」的消息。

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鄭秀文：要再重做也難

「可怕消息是：在日本拍攝的其中一個 MV，影片沒有了。」鄭秀文 形容聽到消息後幾乎想暈低。據悉，遺失的片段是《隕石與地球》的對嘴部分，團隊原本認為這首歌最適合將焦點完全放在 鄭秀文 身上，而當日的概念、意境、燈光與美感都極具浪漫氛圍且十分對題，更重要的是，鄭秀文 當天的狀態極佳。面對這一切化為烏有，她痛心地明言：「要再重做，也難。但，影片沒有了。Mi 被告之，拍過的一切，沒了。Mi被告之，一滴不留，沒了。」

鄭秀文自嘲如中兩次六合彩

這突如其來的噩耗，不僅讓她過往幾天的努力白費，更嚴重打亂了她原本的工作時間表。該MV原訂近期就可以在YouTube上架，如今卻遙遙無期。面對接二連三無法逆轉的倒霉事，包括早前演唱會臨門一腳被迫延期的打擊，鄭秀文 不禁苦中作樂，極度無奈地自嘲：「如果是六合彩，你說多好，這陣子我應該是中了兩次頭獎。」

鄭秀文嘆不想怪誰於事無補

雖然遭受巨大打擊，但經歷過無數風浪的 鄭秀文 依然展現出極高的情商與成熟的處事態度。她沒有多作解釋影片為何消失，只表示必須在極短時間內消化災難並尋找解決方案。目前唱片公司仍在努力尋找補救的方法，而 鄭秀文 則選擇先放下個人情緒：「再一次深深感受，先處理事情….自己的感受，先放涼、放低。不怪誰，也不想怪誰，於事無補。先冷靜處理事情，更重要。」

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