香港小姐2026｜馮盈盈大讚5號魏欣漢服魅力「男女通電」 10號陳梓穎自爆肥3kg揚言努力減肥

馮盈盈大讚組員5號魏欣穿著漢服十分有魅力，無論男女都會被電親，而10號陳梓穎雙眼大又笑容甜美，更不時主動問她如何拍攝得更好。談到被封為「港姐社工」的她，認為那位佳麗需要輔導？她笑言9號周芳姿的廣東話麻麻，但今日現場所見她進步神速可奪「飛躍進步獎」，因為對方有請老師教導廣東話。

5號魏欣多謝父母給好身材

5號魏欣對於獲師姐大讚穿著漢服很美，她表示自覺有8分，尚餘2分可以有進步，又認為自己需要表情管理，皆因會經常笑到見牙不見眼。談到擁有豐滿上圍的她，獲得不少網民關注她的身材。5號魏欣表示多謝父母給予好身材，亦覺得穿著泳衣最辛苦，因為拍攝時好凍。提到10號陳梓穎自爆肥了3kg，她表示仍未減到3Kg，雖然變肥了，但沒有量度上圍，不過仲有一個月時間到決賽會努力減。