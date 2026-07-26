王敏德老婆索爆！58歲名模馬詩慧坐豪華遊艇歎世界 穿黑色比堅尼晒極致性感
更新時間：10:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-26 HKT
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王敏德的妻子、現年58歲的名模馬詩慧(Janet Ma)，雖然已是三名子女的母親，但身材保養得宜，至今依然非常健美，令人羨慕。馬詩慧與王敏德結婚多年，家庭生活美滿，她亦不時在社交平台分享生活點滴，展現凍齡美魔女的魅力。
馬詩慧豪華遊上盡展名模身材
近日，馬詩慧在IG上分享了一系列出海享受陽光與海風的悠閒照片。從照片可見，馬詩慧身處一艘豪華遊艇上，背景是蔚藍的大海和翠綠小島，風光如畫。馬詩慧亦大方分享多張泳裝照，盡顯其模特兒的完美身段，腹部線條緊實，狀態絕佳。
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馬詩慧穿比堅尼散發健康性感美
在其中一張照片中，馬詩慧穿上黑色比堅尼，配搭型格的太陽眼鏡和草帽，在遊艇甲板上擺出自信的姿勢，散發出健康性感美。除了個人獨照，早前馬詩慧也分享了與好友穿上同款泳衣的合照，慶祝對方生日，足見其享受生活的愜意。
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