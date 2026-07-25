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香港小姐2026｜陳懿德勸2號李澤欣「忍口」 1號袁絲珩變「喊包」第一個落淚

影視圈
更新時間：19:15 2026-07-25 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-25 HKT

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗早前在3位師姐馮盈盈、黃嘉雯及陳懿德帶領下到湖南展開外景之旅，更錄製成特備節目《香港小姐湘遇記》。今日（25日）於電視城舉行《香港小姐湘遇記》試映會，播放精華預告三位師姐分成為3組，分別有師姐陳懿德與1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、7號楊媛媛（Vera）、12號湯家琳（Caris）：師姐馮盈盈與3號李澄晴（Chorie）、5號魏欣（Etherine）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）：師姐黃嘉雯與4號譚雅文（Tiffany）、6號盧蔚晴（Jasmine）、8號鄧匡閔（Ada）、11號顏懿菲（Agnes），眾人在台上分享當地的點滴。

李澤欣解釋沒有偶像包袱

陳懿德透露在湖南拍攝最後一日，發現1號袁絲珩是組員中第一個落淚，雖然2號李澤欣都有喊，但有偶像包伏，因為攝影組一路追住她拍攝就走去避開，最終被追到。2號李澤欣解釋並非有偶像包袱，只是不想脆弱一面不想讓大家見到。提到2號李澤欣在社交網指自己情緒複雜，她表示由面試到現在的生活變化大又經驗好多，但狀態亦適應不同改變。提到她自爆不戒口，問到可有減肥？2號李澤欣笑言不敢懶，陳懿德指建議對方要忍口。
 

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