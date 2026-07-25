翁嘉穗72歲富商老公遊韓出事持續發燒 鄔友正病逾10日驚覺健康無價萌生退休念頭

前港姐冠軍翁嘉穗的富商老公鄔友正，日前度過72歲生日，但今年外遊慶祝可謂禍不單行。鄔友正日前已透露一家人先去溫哥華，再飛往首爾旅行，不料旅程中的第一日已全家病倒，而鄔友正更因病情反覆，至今仍未完全痊癒。

鄔友正8天韓國假期泡湯

據鄔友正IG透露此行到達韓國首爾後，一行四人染上流感，鄔友正一度發燒至39.7度，相較之下同行的11歲兒子，第二日已活蹦亂跳，而太太翁嘉穗及83歲的助手，則在短短三日內迅速康復，唯獨鄔友正被病魔纏身超過十日，連生日也病住度過。鄔友正在帖文中苦笑道：「醫生叮囑要留酒店休息，8天韓國假期泡湯了！好彩還未食我太太訂好的韓式燒烤和韓式炸雞，否則後果不堪設想。」

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鄔友正回港後反醒病倒原因：「身體在發出警告，一定要改！」鄔友正認為身體出問題，其實一早已有跡可循：「近幾個月實在太過放縱，燒烤、煎炸食物、薯條薯片、雪糕蛋糕，樣樣唔節制再加上長期四處奔波，行程排到滿滿當當，身體終於扛不住，藉今次流感，狠狠給我敲響警鐘，被逼按下生活暫停鍵，整整十日甚麼工作都放低。」

鄔友正康復後有感而發

雖然俗語有云小病是福，但身體發出警號亦令鄔友正身心俱疲：「臥病十幾日，長期疲累積壓，一度陷入萬念俱灰嘅低落情緒：不時萌生提早退休、擱置歌唱與舞蹈工作嘅念頭，只想卸下忙碌，過悠閒恬淡嘅退休日子，整整十多日都鬱悶難抒。」鄔友正逐漸復工後，打算將工作量減半，戒絕大部份不健康的垃圾食品，並重新調整生活作息：「呢場小病亦令我徹底明白，身體健康才是最無可替代嘅珍貴財富。」

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