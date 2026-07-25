古天樂現身《大龍鳳》首演 踢爆張繼聰壓力大騷前怪夢纏身 被追問親自落場演出 : 搞演唱會先啦！

「One Cool Stage天下一幕」頭炮舞台劇《大龍鳳》昨晚正式開鑼。由張繼聰聯同張志敏、郭芙攜監製，主演陣容包括有朱栢謙身兼導、演，還有廖子妤、何嘉莉、吳冰（小薯茄）、黃梓僑、徐浩昌（肥腸）、湯君慈、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠等。老闆古天樂現身撐場，並以非常圓滿讚賞整晚台前幕後的表現，令首度擔任監製，連晚發怪夢的張繼聰如釋重負！

張繼聰開心獲古天樂收貨

首次跨界擔任監製的張繼聰坦言十分緊張：「第一次面對咁大壓力，做演員都冇咁緊張，但今日真係好感動，全靠成個團隊嘅努力同老闆（古天樂）嘅支持，先有機會俾我哋去嘗試同成長！」他笑言偷望過坐在身旁的老闆古天樂，見對方展露笑容，相信今次演出已獲對方「收貨」，直言終於能安心睡個好覺，並笑言今晚要破例食消夜慶祝！古仔在台上踢爆首任監製的阿聰為了今次的演出壓力爆煲，連夜發怪夢，但看了昨晚整場演出後，眼見大家遇上的所有難題都能夠迎刃而解，絕對是一個完美的表演！

廖子妤何嘉莉對黃梓僑讚不絕口

劇中分別飾演新人黃梓僑（Elvin）母親的廖子妤與何嘉莉，對「兒子」讚不絕口，被對方的演技融化了，難以相信是第一次舞台演出，連聲讚對方「太有天分、非常聰明」。而首度參演舞台劇的Elvin感謝大家給予信心：「好開心排練咗兩個月，聽到台下觀眾的笑聲，再次證明這兩個月的排練真係work！希望之後20場都可以keep住這個水準，每一位觀眾都睇得開心。今日正式演出連綵排，且挑戰快速換裝（quick change）雖然一日演兩場感覺超攰，但收穫大滿足！」完場後返回後台，Elvin第一時間上前擁着父母，開心到哭。

朱栢謙靠吳冰入戲

同樣首度演出舞台劇的何嘉莉，坦言這是自己暫時最感動的一次演出：「雖然只係第一場，但我已經忍唔住係咁喊！」廖子妤稱三個月的排練猶如上學般開心，每一日都見面，超享受這樣的生活。朱栢謙大讚一對「仔女」黃梓僑（Elvin）、吳冰非常醒目：「Elvin有一種無私、托起成個戲嘅心，就算未受過專業訓練，但一個眼神就能知道對手需要咩並給予配合。」他坦言做戲過程非常愉快，甚至有時要靠「女兒」（吳冰）的支撐才能入戲。而首演結束後僅半小時，吳冰直言心情夾雜着開心與迷茫，至今仍沉浸在混亂卻興奮的氛圍中。首次演出舞台劇的湯君慈（Bruce）感激監製與導演度了許多搞笑橋段，把他的角色引發不少笑點；而徐浩昌（肥腸）坦言自己最大的挑戰是劇中關鍵獨白物（monologue）。

古天樂望觀眾多多支持

身為出品人的古天樂現身全力撐場，大讚這是 One Cool Stage 舉辦的大型舞台盛作，並形容這只是一個開始，希望觀眾多多支持。當被笑問會否親自落場演出時？古天樂幽默回應：「不如咁講啦，我先搞演唱會先啦！」為首演之夜劃下歡樂又圓滿的句點。