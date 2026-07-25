譚凱琪與呂晶晶因財反目告上法庭 大晒與富貴姊妹楊秀惠「真友誼」 態度對比強烈

譚凱琪（Zoie）早前因與前閨密呂晶晶、鄧特希的金錢糾紛入稟高等法庭，但無損其心情，近日她相約相識超過十年的富貴閨密楊秀惠（Vivien）慶祝生日。楊秀惠於社交平台分享多張合照與影片，相中譚凱琪特別送上一個印有壽星女樣貌的「Supermum」人像公仔作為禮物，逗得楊秀惠非常開心，兩人更與公仔一同合照，對著鏡頭擺出趣怪表情。在其中一段影片中，譚凱琪親自為楊秀惠唱生日歌，二人更開心得作狀親吻，場面相當溫馨。

楊秀惠讚譚凱琪「人美心更美」

楊秀惠在帖文中大讚譚凱琪「人美心更美」，透露對方每年都會提前一個月細心為她安排慶生，感嘆在忙碌生活中仍被對方放在心上，是需要珍惜一輩子的緣分。譚凱琪則幽默留言回覆：「我答應過自己，今年要送你一個爆笑嘅生日禮物，目標達成 yeah」。譚凱琪對待這位十年知己可謂全心全意，不但花盡心思製造驚喜，更展現出對真朋友的無比重視與疼愛。

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譚凱琪與呂晶晶因財反目

然而，面對另一位昔日「好姊妹」呂晶晶，譚凱琪的態度卻截然不同。上月她入稟高等法院，呈請前TVB監製鄧特希與呂晶晶破產，意外揭露二人的夫妻關係。譚凱琪日前哽咽回應事件，表示入稟追討金錢並非近期之事，早已規劃法律程序，坦言自己也不想搞出官非，但在追討不果、且對方在她入稟後依然零聯絡的情況下，只能聽從身邊人支持採取法律行動。

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譚凱琪斥呂晶晶誠信破產深感失望

談及與呂晶晶現時的關係，譚凱琪直言雙方已有一段時間沒有聯絡，並坦承關係破裂不單是因為金錢，更是因為「誠信」破產，令她深感失望。相比起對楊秀惠的珍重與熱情，譚凱琪對這段逝去的友誼顯得徹底心淡，更以過來人身份奉勸大眾：「友誼就係咁，所以大家唔好借錢畀人。」似乎充分展現了譚凱琪對待真心相待的朋友重情重義，但面對背信棄義之人亦絕不心軟的愛恨分明的性格。

案件編號：HCB4472/2026及HCB4473/2026

呂晶晶疑拖欠譚凱琪金錢被揭與鄧特希夫妻關係：