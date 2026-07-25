波波讀火星文謎底揭盅 陸浩明、馮熙燮與外星人同枱 《呢度都有外星人》8.3迎首播

早前美國政府公開多輯「UAP」（不明異常現象）照片，舉世矚目，再次惹起世人對「外星人」的關注。無獨有偶，上星期翡翠台及TVB Plus（82台）播出的節目宣傳片中，片末均出現古怪現象，三位女主持黃婧靈（波波）、林映暉（暉哥）、黃瀅仴（Verena）、恍如被「上身」般，無故唸出一段「外星文」。而上周另一條短片更震撼，一隻不明飛行物體來到將軍澳，短暫停留在TVB上空。接住便見到身高近3米的疑似外星生物，由TVB保安護送進入TVB辦公大樓後跟陸浩明、馮熙燮（Ryan）、羅毓儀（Yuki）等人疑似開會。片段曝光引起網民廣泛討論，都想知道葫蘆到底賣甚麼。

「火星文」讀白透過AI生成

今日謎底終於解開，首先波波、暉哥及Verena的「火星文」讀白，是透過AI生成，將原本的宣傳語句「呢度都有外星人，82台TVB Plus」反向播映。目的已呼之欲出，是為8月3日直播新節目《呢度都有外星人》宣傳。今次負責短片製作的FF工作室，運用AI技術重塑外星人和UAP影像，突破虛實界限與藝人同場演出，效果異常逼真。《呢度都有外星人》由陸浩明，Ryan及Yuki主持，逢周一晚9點半及周二晚9點35分TVB Plus（82台）直播。想知道外星生物有那幾款物種、人類被綁架事件、金字塔、三星堆是否與外星生物有關連，就要留意節目播出。