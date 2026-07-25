湯姆賀倫爆《蜘蛛俠4》邀得成家班擔任動作指導 成龍曾親赴倫敦探班 孖Zendaya上海出席首映禮幫襯知名茶飲店

「蜘蛛俠」湯姆賀倫（Tom Holland）與太太兼拍檔Zendaya近日挾新作《蜘蛛俠：英雄重生》（簡稱《蜘蛛俠4》）空降上海，昨晚二人手牽手出席首映禮。席間湯姆提到成龍曾到英國拍攝場地探班，而Zendaya更學埋老公的「劇透癮」竟暗示片中主角彼得柏加（Peter Parker）與女友MJ的感情可能有個悲慘結局！

成龍專程到倫敦探班

湯姆昨晚接受主持人訪問時，談到今次劇組邀得成家班擔任動作指導，拍攝期間成龍更專程飛到倫敦探班。湯姆興奮地說：「那天我聽說成龍會來，我轉過身來就見到他，見到自己多年來的偶像我實在太激動了。」他透露成龍不但讚揚他親身上陣演出動作戲份，又給了他很大信心，並關心地叮囑他拍攝時要注意安全，令他開心不已。湯姆更透露為了演好片中的動作戲，他在拍攝前接受成家班訓練3個月，苦練基本功。另外，今集的打鬥風格會融入借力打力、飛簷走壁等東方功夫美學。他更爆料指在片中其中一幕，成家班利用環境道具設計蛛絲彈射、近身格鬥，致敬成龍經典作《我是誰》的經典玻璃外牆滑落鏡頭。

湯姆一臉冧爆甜笑

而昨晚以埃及妖后式齊蔭髮型搭配白色蛛蛛網高訂晚裝現身的Zendaya受訪時，大談片中彼得與MJ的感情走向，她更忽然劇透說：「我是彼得柏加的粉絲，我也想他（和MJ）有個好結局，但看來好像不會是這樣。」此外，她又指出由於今集中所有人都忘記了彼得，MJ與他就像陌生人一樣，但她又補充說：「當然，現實生活中我們（劇組同人）就像一家人。」此時主持人搶答道：「哈哈哈，你們（指湯姆與Zendaya）是一家人呀！」說得Zendaya忍不住害羞微笑，旁邊的湯姆則露出一臉冧爆甜笑。

湯姆甜讚Zendaya

此外，二人在紅地毯上亦接受了媒體訪問。期間Zendaya拿着一個套上湯姆蜘蛛俠造型公仔的咪高峰受訪，十分可愛。湯姆受訪時被問到他前日在上海買了新短褲一事，他即瞪大眼驚訝道：「你怎麼知道？」然後記者告訴他此事已上了熱搜，他就大方透露他們當日在上海遊玩，但天氣太熱，他又穿着牛仔褲熱到爆，於是在當地服裝店買了短褲換上，並買了一些四角褲。湯姆又說他們去喝了茶飲，他嘗試了一款西柚冰茶，並大讚好飲！他又指由於夫妻倆近日不斷周圍飛宣傳，他們都當作是去旅遊，還透露每次都是愛妻負責做行程規劃，他甜讚Zendaya說：「她總能找到好吃的餐廳帶我去品嘗。」據報道，二人前日在沒有保鏢保護下，在淮海中路、豫園等地遊玩，期間喝茶飲、吃麻醬拌麵、試旗袍，還在服裝店掃貨。而湯姆光顧過的內地服裝品牌亦非常醒目，立即為他購下的那款短褲設立專區，讓粉絲可以買偶像同款穿着。亦有網民集結了Zendaya親自制訂的上海遊玩攻略，讓粉絲可以跟住去吃玩逛。