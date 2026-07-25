「魔音女團」秘密集訓加強舞蹈基本功 YS韓國偶像學院KPOP舞蹈老師Geon親自指導

為全面提升偶像實力與舞台表現力，TVB 旗下備受關注的「魔音女團」近日展開秘密特訓，邀請到YS韓國偶像學院，天團K-POP舞蹈老師Geon為「魔女」們親臨指導！身兼多個韓國頂尖偶像團體御用舞者與舞蹈編排的Geon老師，今次親自為「魔女」們進行高強度的系統化訓練，旨在為成員們打下紮實的舞蹈基礎，預備以全新面貌震撼樂壇。是次訓練包括喬美莎（Chelsea）、倪樂琳（Ellyn）、倪嘉雯（Carmen）、盧映彤（Skylar）、宋宛穎（Sabrina）及莊子璇（Hilary）。

Geon親身授課

作為曾與多個韓流天團合作、擁有豐富演唱會現場經驗的星級導師，Geon 老師以嚴謹且專業的韓式培訓體系著稱。在本次集訓中，老師特別針對成員們的律動感、力量控制、肢體協調度及卡點精準度進行重塑。從基礎的肢體拉伸、力量訓練到複雜的卡點舞蹈，老師不僅親自示範每一個動作細節，更針對每位成員的個人特質進行一對一指導與微調，確保團體在保持個人特色的同時，能展現出韓團標誌性的「齊舞」默契與震撼力。

「魔音女團」展現頑強毅力

面對星級導師的高標準要求，「魔音女團」成員們展現出極高的敬業精神與求變決心。儘管課堂訓練強度極高、動作細節近乎苛刻，成員們仍每日投入大量時間苦練，咬牙堅持完成所有高難度動作。經過這段時間對基礎的專注重塑，成員們在肢體發力與舞蹈線條上均展現出顯著的提升，為未來的舞台演繹注入更強大的穩定度與感染力。