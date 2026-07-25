佘詩曼低胸晚裝出席「昂坪360二十周年纜車夜航」 憶謝賢照顧後輩難忘收工訂位請食韓燒

視后佘詩曼(阿佘) 昨晚（24日）以「昂坪360二十周年」宣傳大使身份出席「昂坪360二十周年纜車夜航」首航典禮，並聯同文化體育及旅遊局局長羅淑佩及一眾主禮嘉賓一同進行亮燈儀式。身穿低胸閃片晚裝裙的阿佘，在台上分享拍攝宣傳片點滴，她表示首次坐纜車觀賞夜景，尤其見到機場夜景，即叫同行工作人員為她拍照。

佘詩曼指「四哥」開心又樂觀

適逢今年是20年前阿佘首奪視后，她笑言一講起就記返起，因為得獎是2006年的事。提到為昂坪360拍攝20周年宣傳片，除了跟程可為合作，更請來《金枝慾孽》舊拍檔拍攝，兩人更上演古裝對白版。阿佘表示跟林保怡很久未有合作，加上講古裝對白，感覺不是好耐的事，大家也想再有合作機會，相信觀眾都想睇他們再度合作演出，但私下跟對方會久不久見面聚會。《星島頭條》早前獨家收到消息，影壇巨星「四哥」謝賢於7月16日因肺炎離世，享年89歲。佘詩曼在社交網更分享與四哥拍《賭城群英會》時趣事。對於「四哥」離世，阿佘表示是一個損失，「四哥」是一位好開心又樂觀，同時享受人生的人，對方會想他們開心生活，在心中懷念他。談到百厭的「四哥」，可曾整蠱她？她表示沒有，但「四哥」很照顧後輩，試過收工預先訂位叫埋他們吃韓燒。她說：「佢對演出有要求，有啲對白加埋做動作，佢會要求做到perfect。」

佘詩曼「重披」藍色旗袍校服

提到佘詩曼近日為母校協恩中學慶祝建校90周年，特別抽空重返校園接受專訪，更「重披」藍色旗袍校服，與昔日同窗及老師開心聚舊。阿佘笑指有同學以AI技術為她們「重披」校服，學校更送上兩條校裙給她，其中一條校裙有同學簽名。她說：「我返屋企都試著校裙仲著得落，有照鏡睇，但無轉圈，因為唔係紗裙。」阿佘又指同學和老師重提當年返學點滴，雖然自己有少少曳，但是一位正常學生。談到讀女校的她，可有男學生走去結識她？阿佘笑言已忘記。

阿佘否認是「樓后」

有圈中富婆之稱的阿佘，提到她位於跑馬地的一處三房豪宅，在2013年通過公司股權轉讓購得，當時價格約為3998萬元。近日單位以每月8.5萬元租出，租金回報率達到2.5厘。阿佘表示單位只是租出，並多謝租客，更否認是「樓后」。談到可想置業再賺更多，她笑言要再努力一點，不過香港有物業外，在上海亦有物業，因為疫情期間要住八個月，由於住酒店好貴就購買來居住。提到佘詩曼與「七魔女」好姊妹早前為文頌嫻慶祝50歲生日，送上寫有數字50的蛋糕。阿佘笑指好開心對方20歲生日，一班姊妹當中周家蔚和梁靖琪最為年輕，尚未到「5字頭」生日。

Jay稱Cloud為「BB」

叱咤903聯同一眾人氣歌手進駐昂坪360，由7月24日起，一連4個星期、合共8個晚上舉辦「叱咤903星空下音樂會」在昂坪市集隆重舉行。昨晚（24日）首場音樂會，由馮允謙（Jay）、雲浩影（Cloud）及唱作新人Lester Lam（藍奕持）演出，大唱經典廣東歌。最搞笑Jay在台上爆句稱Cloud為「BB」，事後Jay接受訪問時，笑言因對方曾叫自己做「Jay BB」。談到Cloud的男友如何稱呼她，她表示跟男友大多傾工作，沒有特別稱呼。Jay則笑言會叫另一半叫「喂」，對方亦不喜歡聽他唱歌，每次見他拎住結他就走入房。提到Jay聲沙沙，他表示最近忙開騷加上不夠時間休息。談到跟師弟Lester Lam同台演出，Jay指師弟本身做和音，演出經驗豐富，所以毋需要跟他教路，又爆為師弟寫了新歌《少甜》，不過也曾為Cloud寫歌，又指早前推出英文歌，稍後都想寫多一點廣東歌，剛才在現場獻唱鄭伊健歌曲《甘心替代你》，其實之前跟對方見面，但不敢開聲找對方合作，希望將來有機會合唱。提到鄭欣宜（Joyce）情緒受困暫別演藝圈神隱近三年，有網民更爆欣宜親口透露就快復出。最近《東周刊》獨家拍到欣宜日前與同事現身筲箕灣工廈秘密練兵，絕密金髮孖辮造型曝光。Jay表示跟欣宜沒有聯絡，但去年在街上遇見對方，當時對方駕車停在紅綠燈位叫他，亦希望欣宜復出，因為個個都掛住對方。



