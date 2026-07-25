張名雅大仔踢波受訓期間發生意外 神情痛苦戴頸箍緊急送院：做媽咪心臟要夠強大

前港姐冠軍張名雅（Carat）與律師老公蔡錦豪（Joe）婚後兩年抱兩，育有大仔蔡浚鏗（Mario）和細仔蔡俊軒（Milo），張名雅離開TVB後，主力照顧兩子並同時轉型為KOL。昨日張名雅在IG Story上載了兩張相片，相片見到身穿短袖短褲、腳踏涼鞋的大仔Mario戴上防護頸箍，神情非常痛苦虛弱，正由三名救護人員合力抬上急救車擔架床，心痛不已的張名雅在寫下「Ahhh.....」。

其後張名雅貼上Mario躺在病床的相交代情況：「Mario喺足球隊訓練期間受傷，入醫院檢查咗，好彩只係嚴重啲嘅扭傷，多謝大家關心。做媽咪（特別係男孩子嘅媽咪）心臟真係要夠強大。一時手指嚴重扭傷，一時鼻樑瘀腫，仲要啱啱一星期前先發燒發成一星期，差啲又帶佢入醫院。」

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張名雅湊仔之路曾有過驚險事

張名雅的湊仔之路曾有過不少人驚險事，去年11月，張名雅曾貼上三母子齊齊中招病倒的相片，細仔Milo情況嚴重，身中「2隻病毒，3隻菌」兼最高發燒發到39.8度，而且更曾出現手、腳抽筋的情況，當時Milo一路抽筋一路驚到大喊，需要家人幫手撳實抽筋的地方。張名雅雖然從加拿大回流返港，但堅持兩個兒子必須具備良好的中文聽說讀寫能力，張名雅亦曾表示一直悉心栽培他們對音樂的興趣，大仔從小固定上音樂課堂，如彈琴、唱歌、讀譜、節拍等，又懂得唱張天賦和馮允謙的歌。

張名雅的表舅公是電影人張堅庭

張名雅的表舅公是電影人張堅庭，當年她畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，主修經濟商學，在2012年參加香港小姐獲冠軍後加入TVB，不過發展平平，直到2022年決定離開TVB「做自己鍾意做嘅嘢」。張名雅積極經營自媒體平台，並解鎖了獨立歌手身份，曾自資出歌圓夢，曾有網民以「香港港姐：三億豪宅拍完坐地鐵回家」為題發文，稱張名雅合作拍攝豪宅影片，最初擔心她「大牌難搞」，但開工後立刻打破了所有顧慮：「結果人特別nice。好溝通，讓站哪站哪、讓走位就走位，全程沒架子，中間還主動跟我們聊兩句。一天拍下來很順。」收工後張名雅還坐地鐵回家，生活貼地。

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張名雅曾在IG分享寬衣解帶「除衫」的影片。