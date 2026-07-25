「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕

現年48歲、被譽為「史上身材最好港姐」的李珊珊，近日於網台節目《與SON對話》中接受張慧敏（Alison Chang）的訪問，大方分享自己身材得天獨厚的秘密。她驚揭在過去纖體減肥期間，豐滿胸部不僅沒有縮水，反而再度「發育」，讓主持人張慧敏羨慕得直呼想「樁佢」。

李珊珊「得胸獨厚」二度發育？

在訪問中，李珊珊重提2005年拍攝、震撼全城的經典蛇皮泳衣纖體廣告。她透露，自己減肥時並不像其他人般先瘦胸，而是先瘦身體其他部位。更神奇的是，在體重穩定後，胸部尺寸竟然還會「大一點」。這一「鐵一般的事實」讓纖體公司起初難以置信。張慧敏聽後，驚訝地創造了「得胸獨厚」一詞來形容李珊珊的奇特體質，並開玩笑說：「真的想打你！」

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李珊珊爆跟葉青霖的獨特緣份

除了分享身材秘密，李珊珊亦深情憶述為她操刀該輯經典照片的著名攝影師葉青霖（後出家為釋常霖法師）。李珊珊於訪問中表示，自己出道之後所有的性感照，都是由葉青霖操刀，她表示只有於葉青霖面前，她才可以於鏡頭前終極性感，她只信任葉青霖一人。李珊珊於18歲就認識葉青霖，她記得當時是同時認識葉青霖和廖安麗，之後就建立了無比深厚的友誼，李珊珊更表示自己有心事都會找對方傾訴，到葉青霖出家，她表示「我直頭冇咗個避風港」。

李珊珊憶葉青霖出家前最後晚餐

她憶述葉青霖出家前的最後晚餐，正是她的生日飯，當時吃得十分開心，到散席時，葉青霖跟李珊珊說「真係拜拜喇」，之後就跟李珊珊分道揚鑣。到葉青霖出了家，李珊珊跟他沒見面十多年，當時有記者和葉青霖做訪問，該記者知李珊珊和他相熟，就發了一張葉青霖的最新照片給李珊珊，後者立即爆喊，足見二人情誼之深。

李珊珊爆葉青霖出家非自私

談起葉青霖出家而跟廖安麗離婚被指自私，李珊珊就指當時她見證葉青霖有了自己的信仰，並指「當時所有人都知佢最後會行出家呢條路，根本唔可以停」，並表示「可能大家知道佢出家，之後決定離婚係好短時間，但其實佢由蘊釀到實行，時間絕對唔係短，我唔係話佢最後嘅決定係好易接受，但係都總算係有畀心理準備」。李珊珊認為，葉青霖已給予大家時間去準備，並非外界所想的那麼突然。

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