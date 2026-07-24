張敬軒開騷前一小時靜坐台上等fans入場 觀眾當場瘋狂尖叫 以最純粹聲音感動全場

一連三場的《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》今晚（24日）於澳門新濠影匯綜藝館正式開鑼！出名錫fans、喜歡俾驚喜fans的軒仔，今次可謂將「驚喜」二字玩到極致，實行由入場一刻開始，就要令到大家開心到嘩嘩聲！

粉絲與軒仔享受安靜「交流」

演唱會雖然正式在八時開始，但七時一到，大會便打開場館大門讓觀眾入場，真正的「驚喜」亦隨即降臨。當第一位觀眾踏入場館一刻，竟然見到軒仔本尊已經靜默地坐在台上，不發一言，自己在台上處理音響樂器，觀眾當場嚇到呆，之後便立刻興奮尖叫！隨着觀眾陸續入場，大家都突然間見到軒仔坐在台上，全場歡呼聲及尖叫聲此起彼落。不過最抵讚的是，雖然大家入場時都很hyper，但觀眾們都十分有默契及自律，除了入場一刻「被驚喜」，之後都乖乖坐低，跟台上的軒仔一齊享受這種安靜的「交流」。這個沉浸式的序幕體驗，絕對為全場觀眾帶來前所未有的新鮮感。

軒仔以最簡潔呈現

到了晚上八時，燈光一暗，音樂響起，軒仔接連唱出《天空》《Envy》、《間歇性休眠》、《一人分飾兩角》、《迷失表參道》，全場掌聲雷動。音樂會另一驚喜位，在於軒仔為今次演唱會出動多件私伙音響器材，特意安排由香港運送過來澳門，成為軒仔與歌迷交流分享的專屬音樂天地；至於服裝今次出場更一改往日華麗風格，笑說今次演唱會沒有珠片閃石，用最簡潔呈現去讓fans細心靜聽軒仔音樂，配合今次unplugged 2第二樂章演出內容。