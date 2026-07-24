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魏浚笙自爆零片酬接拍《浪花男女》 拍攝時受傷獲讚用生命演戲 楊偲泳唔敢搞船P宣傳新戲：我喺岸邊等大家

影視圈
更新時間：21:45 2026-07-24 HKT
發佈時間：21:45 2026-07-24 HKT

魏浚笙、楊偲泳、朱鑑然和周漢寧晚上（24日）到淺水灣為新戲《浪花男女》宣傳，活動現場是電影其中一個場景，魏浚笙透露拍攝當日有粉絲到來探班，他們更即場客串戲中的粉絲，但是扮演朱鑑然的粉絲，讚他們叫得聲嘶力竭，非常專業。

朱鑑然「朱仔抱」送福利

周漢寧指魏浚笙拍攝時意外受傷，是用生命在演戲，楊偲泳慶幸他仍有生命，稱當日也在現場，看到他受傷時很害怕，是不幸中的大幸。問到之後可會搞船P宣傳新戲？楊偲泳表示不好，指天氣太熱，笑謂會在岸邊等大家，朱鑑然即笑她無義氣，問她如何為新戲谷宣傳？楊偲泳說：「好難，現在市道艱難，香港人簡直水深火熱之中，希望各行各業風山水起，大吉大利。」講到魏浚笙早前承諾有8000萬票房會半裸謝票，楊偲泳表示會露手指腳趾大動脈，朱鑑然建議魏浚笙可公主抱觀眾來滑水，笑指如過100萬票房，自己就如戲中角色一樣對觀眾「朱仔抱」，並謂如有200萬就由楊偲泳抱他，不過楊偲泳笑說：「可以嘗試，但我應該抱唔起。」

魏浚笙用行動支持導演

至於周漢寧自嘲無觀眾想看他派福利，或可穿絲襪答謝粉絲，魏浚笙謂如過10萬票房就捐片酬，問到他有幾多片酬？他卻表示是零片酬拍攝，希望用行動支持導演，楊偲泳即指魏浚笙很大方，魏浚笙又叫大家不要再屈他萬歲，問他經常被屈萬歲嗎？他表示大家都有萬歲，周漢寧笑謂不用屈，他會主動萬歲，見周漢寧比拍攝時瘦了不少，他笑指當時的確有點胖，近來很努力去減肥操fit。

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