余安安左腳膝蓋骨裂傷勢曝光 去年曾拗柴腫如豬蹄 估計因一原因頻出事

66歲的余安安近年保持活躍，但健康卻接連亮起紅燈，於去年12月曾不小心「拗柴」，當時左腳瘀黑又腫過「豬蹄」，要用護具固定及撐枴杖出入。今晚（24日）余安安在社交平台又自爆左腳再度受傷，繼上星期不慎「拗柴」扭傷腳踝後，再意外跌倒，導致左腳膝蓋骨裂，需要打上厚重的石膏固定，情況令人擔憂。

余安安腳傷影響睡眠

余安安今晚在IG分享左腳傷勢，見到坐在輪椅上，腳上打上石膏。而余安安曝光的X光片所見，其左邊膝蓋的膝頭蓋骨有明顯裂痕。余安安透露意外成因，是因自己一時心急而跌倒，受傷後由其左腳由大腿至腳踝要打上石膏，整整兩星期行動不便，連睡覺也受到影響，令余安安苦不堪言。

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余安安拆石膏過程驚險

余安安又分享拆石膏的過程，影片中見到醫護人員用電鋸鋸開石膏，余安安提到醫生稱過程安全，但她以第一身視角睇住電鋸鋸開石膏，仍忍不住表示：「嚇死我啦，So scary」。余安安拆除石膏後，換上一個膝蓋支架作固定。余安安的膝蓋現時仍然無法彎曲，但可以拆下支架為腿部進行清潔，讓她鬆一口氣。

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余安安指今次受傷是「不幸中之大幸」：「上星期唔小心（因為心急）繼上一次拗柴之後，又一次跌親，裂咗個膝頭蓋，打咗石膏兩星期，而家終於可以換過一個支架，雖然都係唔舒服，但係起碼可以偶然拆咗佢好好地鬆一鬆，洗吓隻腳。又再一次教訓以後乜嘢都唔好太心急，但係呢個係我性格…兩次教訓真係要學放慢腳步…最慘其實係瞓覺瞓得唔好。不過大家放心，我會努力好快好返嘅！」

余安安圈中好友送慰問

不少圈中人包括顧紀筠、周家怡、周汶錡、鄭秀文、張繼聰、岑珈其等留言慰問，盧覓雪亦叮囑余安安：「天呀！保重呀！唔好咁心急呀！要早日康復呀。」而謝安琪（Kay）則錯重點表示：「師傅，睇拆咗石膏嗰段，錯重點：覺得你腿線條好靚」。

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