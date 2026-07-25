「牛咁眼」陳國權激罕現身精神奕奕 前TVB經典小人物現湊孫為樂 曾合作李小龍去過荷里活

在70年代因為《貼錯門神》飾演「牛咁眼」而成名的71歲陳國權，近年已經淡出幕前，湊孫為樂。近日他接受YouTube節目《威哥會館》訪問，娓娓道來當年踏入影圈的經過。陳國權憶述當年從澳門來港後，學業上遇到適應困難：「我在澳門是做班長的。來到香港，追不上那些進度，變得很差。」這時身為著名武術指導的舅父唐佳給了他一條出路：「我舅父問我：『不如你唔好讀啦，出來做嘢，你跟住我啦。』」陳國權深知跟著舅父薪水豐厚，便一口答應，就這樣他進入了邵氏電影公司，一開始只是幫手，由「瞓屍」（扮演屍體）做起，後來完全轉入武師行列，見證了張徹導演等武俠電影的黃金時代。

陳國權拍外國電影零度飛身落水

武師從來都是賺血汗錢，陳國權坦言當時競爭激烈，特別是後期張徹導演將重心轉移台灣，香港武師開工機會大減。為了爭取機會，他絕不因為是唐佳的外甥而躲懶，反而更加拚命：「有些從上面摔下來的，有危險性的替身，我就自告奮勇，我自己上。好過因為大家是親戚，好像什麼都不用做。」70年代中，邵氏接下不少外國製作，陳國權在1976年曾在美國電影《無敵女金剛》為女主角任替身，又試過在李小龍的代表作《死亡遊戲》內，剃髮為外籍演員做替身，同時亦有為荷里活電影負責飛車特技場面及協助指導，而在拍攝《烏龍幫辦逢凶化吉》時，更要在零度以下的嚴寒天氣，與八九個武師一起拍攝船上爆炸後飛身跳落水的危險鏡頭。

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陳國權稱昔年武師辛酸「任打任跌」

回想最深刻的重傷經歷，陳國權直言以前在劇組眼中武師就是塑膠，必須「任打任跌」。他提起一部有恬妮參與的外國電影，當時他與另外三四名武師要從二樓撞破窗花飛出窗外，但因為「計錯力」，結果直墮地面。陳國權猶有餘悸地說：「我好彩，我係屁股落地，但小小感覺痛，但繼續喎，落咗地仲要打喎。」忍痛完成整套動作後，導演喊了 Cut，陳國權心想：「我冇事，OK呀嘛。」想不到導演下一句卻是「唔得，再嚟一次！」無奈之下，陳國權只能自己找塊海綿墊住尾龍骨，再硬生生跳多一次，幸好最後順利完成。

陳國權當武師先獲派一把鋸

那年代的香港武師之所以令外國特技人折服，正正是因為他們沒有外國那種精細的分工和完善的保護裝備。陳國權指出美國特技人各有專長，但香港武師卻是「打雜」，撞車、爆破、跳直升機全部一腳踢。而且當時的道具很多都是真材實料，絕不欺場，特別是那些古裝戲的窗花：「啲窗花係實嘅，冇飛機木。唔係咁多飛機木，你自己鋸，自己揀個啱嘅位。」劇組很多時只會「畀把鋸你」，要武師自己動手鋸開少許窗花，連保護用的護墊都欠奉，陳國權指武師們沒有太多計算，全憑膽識去拼命。

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