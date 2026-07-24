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施南生離世｜傳今日低調舉殯  骨灰安放寶福山  追思會8月2日舉行

影視圈
更新時間：20:29 2026-07-24 HKT
發佈時間：20:29 2026-07-24 HKT

資深電影人施南生因細菌感染引發多重器官衰竭，於2026年7月13日在養和醫院離世，享年75歲。今日有傳媒指，施南生於今日舉殯，家屬方面選擇低調處理，而其骨灰已放在寶福山。另外施南生的追思會，傳將於8月2日舉行，主題為「南生安歌ENCORE NANSUN」，向這位一代電影界巨擘作最後致敬。

施南生因多重器官衰竭離世

電影工作室當日發出聲明：「我們最敬愛的施南生女士，自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，已於2026年7月13日星期一，晚上20:51於養和醫院安詳辭世，享壽75歲。深愛她的親友家人隨侍在側，陪伴她走完人生最後一段旅程。相關追思及告別式資訊容後公佈。」

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對於人生終點，施南生之前曾表示從未刻意想像離世的情景，但早就簽妥「不作心肺復甦術」的預設醫療指示，免得臨終受苦。她又分享了一位已故老友的遺訓，叮囑她一定要在60歲前處理好遺囑，並開始「斷捨離」丟棄多餘雜物，否則年紀再大就會失去動力。雖然施南生當時笑稱自己「慢了7年」，到67歲才剛剛辦妥遺囑分配，但這份不願為後人添煩添亂的體貼，正正折射出她為人處世的俐落與清醒。

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