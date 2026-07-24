陳展鵬跟欠債呂晶晶劃清界線：我同佢都無聯絡 驚爆自己有兩個女？ 馮盈盈Deep V極吸睛

今日陳展鵬、羅子溢、何廣沛、羅天宇、劉穎鏇、馮盈盈等出席活動，陳展鵬談到他不但止拍劇，而且頻頻登台，陳展鵬笑說：「都係配合公司發展，我剛剛拍完傳統劇集，都會繼續登台。」，羅子溢則謂將來可能會參與綜藝節目會唱歌，又認為陳展鵬舉辦粉絲旅行團感覺好玩，但其實也覺得可以向舞台劇發展。他說：「如果TVB藝人一齊做舞台劇都好正。」陳展鵬笑言可以搞個羅子溢和陳展鵬「陳羅」組合舉辦旅行團。

陳展鵬釐清跟呂晶晶關係

另外，提到呂晶晶欠債風波，令傳過緋聞的陳展鵬的名字牽扯進去。陳展鵬說：「依家人哋打緊官司，唔好再牽涉我個名落去，無呢件事！只係同事，我同佢都無聯絡，最後見面都喺ATV年代係戰前。我依家有兩個女（指太大和女兒），都有爸爸形象」。而羅子溢前度傅寶誼（前名傅穎）早前接受訪問，重提當年被羅子溢（前名羅仲謙）家暴後「被迫道歉」的內幕。羅仲謙說：「唔回應啦！最緊要老婆開心就Ok！」

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何廣沛年底結婚

何廣沛透露除了拍劇外，亦會登台唱歌，其中《祝君好》和《黑色幽默》會經常唱。談到何廣沛將於年底結婚，更加強「事業心」。問到羅天宇可想彷效對方。羅天宇笑言自己不嬲有「家庭心」，何廣沛即幫口指好羨慕對方與媽媽和弟弟一家三口經常一起吃飯。談到經常曬一家三口，但未見緋聞女友陳懿德蹤影。羅天宇笑言返去研究一下。

馮盈盈衣着性感吸睛

現場見劉穎鏇身形清減，她笑說：「依家天熱有啲熱，因為要拍打戲都有瘀傷，但無乜大傷。」馮盈盈坦言想嘗試AI融入演出作品，希望有個「AI FYY」，又大讚黃翠如和洪永城主持《走過歷史大地》加入AI元素好成功。另外，提到馮盈盈早前穿著運動Top出席活動，她笑言為配合活動主題而穿著，否認行性感路線。有傳跟吳卓羲因合作《璀璨之城》撻著的張曦雯，原本有份出席的她，以及何依婷亦因病未能出席活動。

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