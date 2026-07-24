謝賢離世丨汪明荃痛失拍檔極度不捨 曾聯絡契女謝婷婷慰問 不清楚四哥近年身體狀況

《星島頭條》早前獨家收到消息，影壇巨星「四哥」謝賢於7月16日因肺炎離世，享年89歲。家人遵從謝賢低調遺願，以「院出」形式辦理後事，並於7月20日在和合石火葬場完成火化，骨灰仍待安置。跟謝賢合作無間的汪明荃（阿姐）今日（24日）出席活動，對於謝賢離世，汪明荃姐坦言十分不捨，跟謝賢曾合作拍五部劇集也算不少，其他就跟鄭少秋合作最多。談到謝婷婷回港為謝賢辦後事，問到可有跟她聯絡？汪明荃說：「無呀！我諗佢哋集中搞後事，不過有傳WhatsApp。」

汪明荃指謝賢是很有義氣的人

談到謝賢作風瀟灑，汪明荃大讚謝賢除了外表很瀟灑，工作上也很瀟灑，當年合作《千王之王》，謝賢好喜歡玩同講笑，但知道她不懂得笑較古板，對方跟楊群有時整蠱她，不過知講笑不會嬲。提到疑似姜中平家屬在網上發文指謝賢曾勇救墮海男童，以謝恩情 。汪明荃指謝賢是很有義氣的人，不少圈中人也大讚他好人又瀟灑。再問謝賢生前可有跟她談及身後事，汪明荃表示沒有，是謝賢家人自己決定，不過有聯絡謝婷婷慰問，對方多謝她，但不清楚謝賢身體狀況，本身大多跟狄波拉和謝婷婷聯絡。

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汪明荃曾與謝賢締造無數收視神話

汪明荃曾與謝賢締造無數收視神話，被封「黃金螢幕情侶」，好友離世後，汪明荃曾發文感到突然與不捨。汪明荃曾讚揚謝賢一生貢獻影視界，參演約200部電影並於晚年榮獲香港電影金像獎最佳男主角，成就非凡，其風度翩翩的瀟灑模樣將永遠長留大眾心中。汪明荃與謝賢在TVB共事期間，先後合作《天虹》、《千王之王》、《千王群英會》、《萬水千山總是情》及《秋瑾》五部經典劇集。其中1980年兩人臨危受命接拍《千王之王》，成功為電視台收復收視失地；其後的《萬水千山總是情》更創下平均50點的極高收視，兩人因此被觀眾視為經典的黃金拍檔。

汪明荃有幸曾與謝賢有五部電視劇合作

汪明荃曾IG分享了幾張當年合作劇集的黑膠碟封面照片，感嘆：「我有幸同四哥有五部電視劇的合作。」汪明荃回憶當年合作時，正值謝賢結婚及一對子女出生，因此兩家關係非常親密。汪明荃不僅見證謝賢子女的成長，更在1983年正式與謝賢女兒謝婷婷上契成為契媽。汪明荃大讚謝賢非常顧家且愛錫子女：「他非常愛錫他的仔女，囝囝霆鋒的成就使佢很驕傲，終於有繼承人，兩個乖巧的孫兒更是他的寶貝。」在汪明荃眼中，謝賢更是一位極度照顧同劇演員的好人：「他於圈中人緣極佳，在我們拍戲的時候也時常照顧我，教我，那些開心的日子我會永遠記住，多謝佢。」

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