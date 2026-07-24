Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「御用宮女」李美慧暑假出海 包豪華遊艇暢遊克羅地亞 兒子甲板食雪糕生活奢華無憂

影視圈
更新時間：21:30 2026-07-24 HKT
發佈時間：21:30 2026-07-24 HKT

39歲的前TVB「御用宮女」李美慧，自2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚後，便淡出娛樂圈，專心相夫教子，誕下一子一女，湊成一個「好」字。婚後生活幸福美滿的她，經常在社交平台分享多姿多彩的生活。近日李美慧一家趁著暑假，安排了豪華的出海之旅，她亦大方分享多張旅遊靚相，相中李美慧身穿一襲粉紅色花紋的掛頸長裙，既優雅又有女人味，完美襯托出古城背景的典雅氛圍。而在另一張於森林小徑漫步的相片中，她則換上黑色比堅尼上衣，配搭一條白色通花闊腳褲，展現出健康性感的一面，火辣身材完全不似兩子之母。

李美慧一家豪遊克羅地亞

李美慧一家的生活向來寫意，除了不時到法國尼斯的豪華私人莊園度假，她對出海暢遊亦情有獨鍾。她在社交平台透露，克羅地亞是她每年出海旅行中最喜愛的國家。從她分享的相片可見，當地海水清澈見底，風景如畫。她興奮地寫道：「每年出海我最最最喜歡的就是去克羅地亞，除了海裡游水之外（海水完全不凍，有好多魚），還可以遊山玩水，行名勝古蹟，親親大自然。」這次旅程動靜皆宜，他們一家享受豪華遊艇的舒適，小朋友在甲板上開心吃著雪糕。轉眼間又親近大自然，在岸邊與天鵝近距離接觸，兒子更興奮得趴在碼頭上觀看。一家人亦會一同遠足，享受親子時光，整個旅程集奢華與自然探索於一身，溫馨又充實。

相關閱讀：「TVB御用宮女」李美慧39歲慶生 複式豪宅內部勁奢華 2歲兒騎64歲百億老竇膊頭好溫馨

李美慧於TVB時期專演宮女

回顧李美慧的演藝路途，並非一帆風順，在單親家庭長大的她，自小熱愛藝術，3歲起學習鋼琴與音樂劇。為了追尋夢想，她中學時期便獨自到北京，先後入讀中央民族大學及北京舞蹈學院，並於2003年順利畢業。2006年，她回港參選香港小姐，雖然最終落選，但隨後加入了TVB第21期藝員訓練班，因常在劇集中飾演宮女角色，而被觀眾封為「御用宮女」。為求突破，她曾隻身北上發展，從不起眼的小角色做起，憑著努力不懈，最終捱到擔正女主角的位置，更創下一年內拍攝10部電影和1部電視劇的驚人紀錄，可見其事業心和毅力，如今她選擇回歸家庭，享受著與昔日截然不同的生活。

相關閱讀：「TVB御用宮女」李美慧榮升百億少奶罕有回歸平淡 擺檔賣雞蛋仔 現場墟冚到要限購

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
01:20
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
突發
6小時前
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
影視圈
7小時前
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
00:40
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
影視圈
10小時前
受颱風「紅霞」影響，26日廣東鐵路或全線停運。香港天文台
00:57
颱風「紅霞」︱天文台今晚發一號戒備信號 廣東鐵路周日或全線停運
即時中國
5小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
10小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
10:03
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
影視圈
4小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
01:37
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
2026-07-23 16:57 HKT
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
01:05
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
11小時前
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
即時中國
5小時前