前TVB「御用宮女」李美慧暑假出海 包豪華遊艇暢遊克羅地亞 兒子甲板食雪糕生活奢華無憂

39歲的前TVB「御用宮女」李美慧，自2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚後，便淡出娛樂圈，專心相夫教子，誕下一子一女，湊成一個「好」字。婚後生活幸福美滿的她，經常在社交平台分享多姿多彩的生活。近日李美慧一家趁著暑假，安排了豪華的出海之旅，她亦大方分享多張旅遊靚相，相中李美慧身穿一襲粉紅色花紋的掛頸長裙，既優雅又有女人味，完美襯托出古城背景的典雅氛圍。而在另一張於森林小徑漫步的相片中，她則換上黑色比堅尼上衣，配搭一條白色通花闊腳褲，展現出健康性感的一面，火辣身材完全不似兩子之母。

李美慧一家豪遊克羅地亞

李美慧一家的生活向來寫意，除了不時到法國尼斯的豪華私人莊園度假，她對出海暢遊亦情有獨鍾。她在社交平台透露，克羅地亞是她每年出海旅行中最喜愛的國家。從她分享的相片可見，當地海水清澈見底，風景如畫。她興奮地寫道：「每年出海我最最最喜歡的就是去克羅地亞，除了海裡游水之外（海水完全不凍，有好多魚），還可以遊山玩水，行名勝古蹟，親親大自然。」這次旅程動靜皆宜，他們一家享受豪華遊艇的舒適，小朋友在甲板上開心吃著雪糕。轉眼間又親近大自然，在岸邊與天鵝近距離接觸，兒子更興奮得趴在碼頭上觀看。一家人亦會一同遠足，享受親子時光，整個旅程集奢華與自然探索於一身，溫馨又充實。

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李美慧於TVB時期專演宮女

回顧李美慧的演藝路途，並非一帆風順，在單親家庭長大的她，自小熱愛藝術，3歲起學習鋼琴與音樂劇。為了追尋夢想，她中學時期便獨自到北京，先後入讀中央民族大學及北京舞蹈學院，並於2003年順利畢業。2006年，她回港參選香港小姐，雖然最終落選，但隨後加入了TVB第21期藝員訓練班，因常在劇集中飾演宮女角色，而被觀眾封為「御用宮女」。為求突破，她曾隻身北上發展，從不起眼的小角色做起，憑著努力不懈，最終捱到擔正女主角的位置，更創下一年內拍攝10部電影和1部電視劇的驚人紀錄，可見其事業心和毅力，如今她選擇回歸家庭，享受著與昔日截然不同的生活。

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