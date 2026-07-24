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梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰

影視圈
更新時間：17:58 2026-07-24 HKT
發佈時間：17:58 2026-07-24 HKT

資深演員梁珊在7月1日因病離世，享年81歲。梁珊的子女今日（24日）於大圍寶福紀念館為亡母設靈，翌日早上10時進行辭靈出殯，儀式過後靈柩奉移至和合石火葬場火化。

梁珊長子披露離世原因

梁珊長子王宇澄（Alex）於治喪儀式前接受傳媒訪問，表示由於母親生前沒有宗教信仰，儀式將按傳統中式習俗進行，並透露母親突然離世原因：「佢係心臟有事，突然間離開。雖然一直都有呢個問題，但唔嚴重嘅，不過嗰日突然走咗，我哋都覺得好突然。」]

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梁珊離世前不捨親友

當時梁珊身處香港與長子同住，病情轉差時家人在附近，因此能與家人兒孫見最後一面。Alex憶述當時母親意識到自己快將離去，對親友感到不捨，亦未有圈中好友能見最後一面，今日希望透過生前相片、訪談影片讓大家回顧，坦言事出突然：「媽媽想有一個Last Dance，送畀各位親朋好友，當成最後告別。我諗佢嘅人生好圓滿，如果話佢覺得有咩未做，我諗佢希望有一個代表到佢嘅作品。其實佢最後做嘅一齣舞台劇，佢自己好滿意，我諗係佢其中一個代表作」。

梁珊離世前健步如飛

王宇澄表示母親臨終仍健步如飛、思想敏捷，因此未知有否與圈中朋友經常相聚；近年亦曾提出開設個人影片頻道，但最後未有付諸實行。

梁珊獲長子大讚媽媽

梁珊銀幕形象硬朗，兒子王宇澄感槪指實為一位好媽媽：「佢好和藹可親，係另外一個樣嚟。佢做戲同個樣畀人感覺好硬朗，但私底下好溫婉。」母子回憶中，Alex印象最深是母親鍾意品嚐他的下廚手藝，在聚餐與特別日子都會為母親炮製海鮮及中式小菜；他亦以母親出發旅行作為接受離別的方式：「今次嘅離開，我哋覺得佢只係去咗另一個旅行。」

張崇德籲珍惜眼前人

張崇德於梁珊治喪儀式開始前到場，約30分鐘後離開，接受傳媒訪問時透露儀式順利進行，珊姐作為前輩外亦另有緣份：「我叫佢Auntie，因為我同佢個女係中學同學，好細個已經知Auntie做呢行，到我入行雖然從未合作過，但唔知點解好有緣，成日喺街上面都會撞到。（最後見面？）我諗係幾年前喺街撞到，仲話得閒飲茶，大家成日咁講，但始終冇機會再見。（因此遺憾？）又唔會係遺憾，人生都係咁嘅，要珍惜眼前人。」並補充指一直不知道梁珊心臟有病況，最後見面時身體狀況良好，因此得知對方離世時感到突然。

貝鈞奇未有發言

貝鈞奇於儀式完結後抵達梁珊靈堂，停步讓傳媒留影期間未有發言，此前他已經與石中英先生以三俠影業名義致送花牌。貝鈞奇曾於2017年以出品人身份，與旗下三俠影業開拍電影《五月》，以「六七事件」為題材，梁珊為演員班底之一。

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