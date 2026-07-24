馮德倫對於謝賢離世感可惜 有傳訊息慰問好友謝霆鋒 未敢搵老婆舒淇幫手為動畫配音：佢好忙

馮德倫今日（24日）出席香港動漫電玩節，為自己的原裝 IP 動漫角色造勢。談到他的新片《第四幕》獲邀參展「第25屆紐約亞洲電影節」（New York Asian Film Festival），恭喜電影女主角袁澧林獲大會頒「亞洲新星獎」（Screen International Rising Star Award）。

馮德倫慨嘆近月多位圈中人離世

《星島頭條》獨家爆謝賢於本月16日離世並低調於20日在和合石火化禮。對於好友謝霆鋒的爸爸謝賢離世，馮德倫表示有傳訊息慰問霆鋒，獲回覆「ok」，自己不太清楚謝賢身體情況，對其離開感可惜，讚是一個很有智慧的人，擁有一個豐盛人生，很值得大家尊重，學習其精神。馮德倫也指謝賢從影以來有不少出色作品，自己慶幸早前獲取對方主演電影《英雄本色》（1967年）的版權，並於電影資料館播放4K數碼修復版。他慨嘆近月多位圈中人離世，在社交平台看到眾人的作品亦感惋惜。

馮德倫自嘲不及古天樂

現場播放馮德倫剛完成動畫的預告片，他透露會以英文版接洽不同平台，希望有更多國際化觀眾，未知正式播放日期，但有信心，之後亦會推出廣東話版，亦可以有其他不同語言版本，不過自己冇打算聲演男主角，因為男主角只得十幾歲，自己亦傾向搵有經驗和名氣的聲演配音，可以藉此帶動人氣。問到會否搵老婆舒淇幫手配音，他笑指她都好出名但她好忙。

雖然首次宣傳個人IP作品，但馮德倫未入行已經常到漫展，有無試過玩 cosplay呢 ，他指自己鍾意看漫畫多些，亦有買《風雲 》的劍、王家衛電影海報等精品，最開心得到《哈利波特》作者的簽名版本，所有收藏品至今珍藏在辦公室，但自認數量與規模遠不及古天樂，對方的收藏甚至需要動用倉庫儲存。另外，活動請陳嘉寶做大會主持，嘉賓黃玉郎在台下欣賞表演。女團idg偶像女生演出期間，舞台音響連環出錯，第一次播一句就停，到第二次就播錯音樂，第三次才正確，搞到台上一班女生尷尷尬尬。