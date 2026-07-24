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李滄東執導《Possible Love》入圍威尼斯爭金獅獎 丹尼波爾《Ink》成開幕片及競賽片 楊凡紀錄片《中場休息》入圍非競賽單元

影視圈
更新時間：15:19 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:19 2026-07-24 HKT

「第83屆威尼斯影展」將於9月2日至12日舉行，瑪姬格寧賀（Maggie Gyllenhaal）及主競賽評審團主席、香港導演杜琪峰獲邀出任本屆主競賽評審團成員，是杜sir時隔18年重返威尼斯評審席。大會昨日公布入圍名單，開幕片為丹尼波爾（Danny Boyle）新作《Ink》，由Jack O’Connell、佳皮亞斯（Guy Pearce）及Clara Foy主演，講述傳媒大亨梅鐸收購英國小報《太陽報》的經過，並同時入圍主競賽單元。

羅拔柏迪臣《Primetime》入圍主競賽 

主競賽單元共20部作品，陣容包括李滄東暌違8年新作《Possible Love》，由全度妍、薛景求、趙寅成及曹汝貞主演；日本名導是枝裕和改編藤本樹漫畫的《驀然回首》。德國導演荷索（Werner Herzog）、英國及愛爾蘭導演Martin McDonagh及意大利Nanni Moretti亦有新片參與角逐金獅獎。紀錄片導演Lance Oppenheim首部劇情長片《Primetime》亦入圍主競賽，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，飾演記者Chris Hansen，講述其揭發網絡性犯罪者的經歷。

阮經天《阿茲海默警探》入圍非競賽單元

華語片方面，今年共有7部影片入圍各單元，惟無緣主競賽金獅角逐。蔡明亮新作《微塵》由李康生主演，入圍非競賽單元；楊凡執導的逾3小時的紀錄片《中場休息》、日本導演Sabu執導、阮經天主演的《阿茲海默警探》同樣入圍非競賽單元。董劼的《發現之旅》則於國際影評人周單元亮相。許鞍華執導的1981年舊作《胡越的故事》與寧瀛執導的1995年舊作《民警故事》入圍經典單元。65歲美國男星佐治古尼（George Clooney）與93歲美國女星Ellen Burstyn將獲頒終身成就金獅獎。

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