梁敏巧家藏百隻Usagi捲假貨風波 坦承疏忽純分享心頭好 公開道歉認做了不當示範

《東張》女神梁敏巧（Maggie）日前在IG上載了一段開箱影片，高調向大眾展示過百件日本超人氣動漫《吉伊卡哇》（Chiikawa）角色 Usagi（烏薩奇）的周邊收藏，片中梁敏巧挑選了不同的Usagi物品如髮圈、鎖匙扣、拖鞋、眼影和地墊等，不過她介紹兩隻Usagi公仔時竟興奮地說︰「呢個就係翻版嘅Usagi！唔好問我邊度得返嚟，總之就係好得意啦！」

梁敏巧high爆炫耀盜版公仔的影片曝光後，因Chiikawa官方早有嚴正聲明，禁止一切未經授權的盜版及侵權行為，結果觸怒大批Chiikawa粉絲與網民，直斥她身為公眾人物，居然公開宣揚及支持盜版，嚴重缺乏版權意識與對原創者的尊重，甚至有人質疑她全屋所謂的「Usagi珍藏」，分分鐘都是「老翻」產品。

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梁敏巧今日接受傳媒訪問直認是自己的疏忽「本來諗住純粹分享下一啲心頭好，點知搞出呢個咁嘅大誤會，真係可能要自己報返《東張》。」 她續指家中收藏的過百隻Usagi絕大多數為粉絲及朋友所送贈，基於對大家的信任，她當時未有逐一查核每隻公仔的真偽。梁敏巧公開向相關品牌方致歉，承認自己做了一個不當的示範。與此同時，她透露自己亦曾以正常價格在香港一間實體店購買過Usagi，當時店方聲稱貨品為正版，結果卻讓她受騙買入翻版Usagi。梁敏巧表示絕不姑息，並強調會向該間涉事店舖追究到底，以保障自身權益。

不過梁敏巧坦言不會將公仔棄掉：「其實所有粉絲朋友送畀我嘅嘢，包括呢隻公仔，我都會擺喺屋企，我唔覺得要因為呢件事而去扔咗佢。」事實上昨日梁敏巧已經將影片下架並發文道︰「產品絕大部分是粉絲及朋友送，至於我本人購買的，是由香港實體店以正常價格購買。由於產品是粉絲朋友贈送，是別人的一番心意，我格外珍惜，亦從沒有驗證產品真偽的心。這部分是我疏忽，從未了解過所有產品何謂真偽便拍片分享。另外，我將會循法律途徑向訛稱售賣正版的店舖追究。非常之感謝大家提醒，經一事長一智，下次將會更小心，未來希望網民繼續多多提醒我這個不小心的人。我承認做了一個不當示範，因為疏忽沒認證產品真偽便拍片分享，我正或向品牌方致歉，影片亦會下架。」

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