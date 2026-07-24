黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題

黃澤鋒在2010年與同齡太太陳麗麗（Lilian）結婚，近年因接連以「超高齡產婦」身份誕下長女「小黃妃 」黃熙恩和二女「小貴妃 」黃熙喬​​​​​兩名女兒，創造生命奇蹟而成為全城焦點。陳麗麗曾於剖腹產大女黃熙恩期間，不幸遇上妊娠毒血症而昏迷，更差中風。其後因大女一直嚷著着要做姐姐，結果黃澤鋒兩夫婦在醫生的建議下赴台進行試管嬰兒療程，並成功在58歲再度有喜，小女兒黃熙喬於去年9月初順利出世，母女平安，更追平了屯門醫院多年的高齡產婦紀錄。

黃澤鋒曾因為小朋友出世婚姻有危機

近日黃澤鋒一家四口齊齊為HOY節目《 大小矛盾在路上》擔任嘉賓，這對高齡父母原來不單在陀B過程經歷過無數考驗，在節目上，黃澤鋒坦言曾因為小朋友出世導致婚姻危機，他說：「妃妃出世後，老婆嘮嘈啲，佢對黃熙恩非常有火，對我都冇乜耐性，佢發起脾氣上嚟，真係癲㗎，野蠻、小器。」陳麗麗亦說：「我同佢教小朋友嘅時候，成日都會有嗌交，他會直接話係我嘅脾氣問題，唔係小朋友嘅的問題，我呢樣嘢先嬲佢。」

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黃澤鋒爆老婆生女後脾氣爆

在節目上，黃澤鋒一家四口去了珠海一個室內遊樂場，「小黃妃 」選擇與爸爸一同玩樂，陳麗麗說：「體力上應該爸爸好啲，佢本身係一個運動員，有無限精力。我哋平時會分工，因為多咗細，所以我主力湊個細女，佢湊個大。佢有冇理過細女？我覺得佢企喺度等你叫咪得，冇實質睇過我我做啲乜嘢，不過有時唔使佢幫好過幫，下下都要我講，其實係真係好攰。」黃澤鋒更說：「生小朋友之前，佢嘅脾氣會好啲，生咗之後，可能壓力大，佢有時會爆。」期間陳麗麗在遊樂場責罵大女，氣氛一度緊張，事後她說：「有時睇唔過眼，因為我唔即刻阻止佢，佢會再過分啲。次次出街都係咁，要即刻達到佢嘅目的，達唔到目的，佢就會爆炸。呢樣又唔鍾意，嗰樣又唔鍾意，嫌麻煩。呢個唔係一家人嚟。佢（黃澤鋒）會話呢啲係我嘅脾氣，其實個女係學咗我，你係咁樣，佢都係咁樣，佢堅持係我嘅問題，係我小器。」黃澤鋒亦忍不住說：「佢有時真係好小器，多咗個小朋友之後，壓力仲大，有一段時間我都會避佢，都唔知有乜辦法。」

黃澤鋒擔心與太太感情會淡

黃澤鋒在節目上挑戰照顧細女，不過黃澤鋒表現「雞手鴨腳」，陳麗麗按耐不滿情緒，場面有點尷尬：「我係比較緊張，有啲神經質。我嘗試過叫自己冷靜啲、細聲啲、溫柔啲，但係發現啲女聽唔到我講嘢。」黃澤鋒其後說：「坦白講，我真係驚老婆。天下間我都冇人怕，只係怕佢，我個女知道『媽媽在咆哮』，我肯定唔會喺會嗰陣火上加油，我有選擇過同佢講，一定要避重就輕，我呢啲老油條，梗係唔會喺嗰陣掟啲火球，大佬，你想死呀？」在節目尾聲，兩人分享婚前、婚後與及生Ｂ後的生活，黃澤鋒承認兩個人的相處時間真的少了，因為要照顧兩個小孩，所有焦點都是集中在兩個女身上，對太太可能會忽略。陳麗麗則說：「以前真係自由啲，想去邊度話行就行，但係而家唔係，就算有時間、有錢，你都行唔到。以前我哋仲可以夜瞓，大家傾吓偈，做乜嘢嘢都得，但係而家唔得，連私人空間都少咗。」黃澤鋒還說：「我成日都不斷話，好擔心我哋嘅感情會淡，但我成日同佢講，多謝你，多謝你給我生了兩個女兒，兩個女兒都好可愛。」

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